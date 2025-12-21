Edit Profile
    'యాప్' ద్వారా యూరియా బుకింగ్ - ముఖ్యమైన విషయాలు

    యూరియా ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నిల్వ చేసుకొని కృత్రిమ కొరత సృష్టించకుండా ఆన్​లైన్​లో బుకింగ్​ చేసుకునేలా ‘యూరియా యాప్’ ను రూపొందించింది. ఈ యాప్​ ద్వారానే ఈ యాసంగి సీజన్​కు యూరియా అందించనుంది. 

    Published on: Dec 21, 2025 7:24 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    గత కొద్దిరోజులుగా రాష్ట్రంలో యూరియా కోసం రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. సంబంధిత కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. అయితే కొందరు దళారుల ప్రమేయంలో కృతిమ కొరతను సృష్టించి… రైతులను ఇబ్బందిపడేలా చేశారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ తరహా సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆన్​లైన్​లో బుకింగ్​ చేసుకునేలా ‘యూరియా యాప్’ ను రూపొందించింది. ఈ యాప్​ ద్వారానే ఈ యాసంగి సీజన్​లో రైతులకు యూరియా అందించనుంది.

    యూరియా బుకింగ్ యాప్
    యూరియా బుకింగ్ యాప్

    యూరియా బుకింగ్ యాప్ - ముఖ్యమైన విషయాలు:

    • పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈనెల 20 నుంచి కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఈ నెల 22 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యాప్​ ద్వారానే యూరియా బుకింగ్​ చేసుకోవచ్చు. ఇం
    • ఇందుకోసం ప్రతి పర్టిలైజర్​ షాపు వద్ద వలంటీర్​ను ఏర్పాటు చేస్తారు. అవగాహన ఉన్న రైతులు ఇంటి నుంచే యూరియా బుక్​ చేసుకోవచ్చు.
    • సముచితంగా, పారదర్శకంగా యూరియా పంపిణీ చేయటమే ఈ యాప్ లక్ష్యమని ప్రభుత్వం తెలిపింది. నిజమైన సాగుదారులకు మాత్రమే యూరియా సరఫరా చేయాలని… సమతుల్య ఎరువుల వినియోగానికి ప్రోత్సాహం అందించాలని నిర్ణయించింది.
    • యాప్ లో యూరియా లభ్యత సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది. సమీప డీలర్ల వద్ద మరియు జిల్లా స్థాయిలో అందుబాటులో ఉన్న యూరియా సంచుల వివరాలు చూడొచ్చు.
    • ముందస్తు బుకింగ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. అవసరమైన పరిమాణాన్ని ముందుగానే బుక్ చేసి, అనుకూలమైన డీలర్‌ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
    • బుకింగ్ పూర్తయిన తర్వాత లభించే బుకింగ్ ఐడి చూపించి యూరియా పొందవచ్చు.
    • పంట రకం, సాగు చేసిన విస్తీర్ణం ఆధారంగా యూరియా పరిమాణం స్వయంచాలకంగా లెక్కించబడుతుంది.
    • ఆధార్ ధృవీకరణతో పాటు భూమి యజమాని వివరాలు నమోదు చేసి కౌలుదారు రైతులు కూడా యూరియా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
    • సందేహాల కోసం వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు (AEOలు) సహాయం అందిస్తారు. హెల్ప్‌లైన్‌ను కూడా సంప్రదించవచ్చు.
