డిసెంబర్ 29 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. నదీ జలాలపై గట్టిగా చర్చ
డిసెంబర్ 29 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మెున్నటి కేసీఆర్ ప్రెస్మీట్ తర్వాత నదీ జలాల అంశంపై రాష్ట్రంలో రాజకీయం నడుస్తోంది. ఇక అసెంబ్లీలోనూ దీనిపై చర్చ ఉండనుంది.
డిసెంబర్ 29న ఉదయం 10.30 గంటలకు తెలంగాణ శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపిణీ అంశాలపై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ తీవ్ర ఘర్షణలో నిమగ్నమై ఉన్నందున ఈ సమావేశానికి రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. డిసెంబర్ 30 నుండి నూతన సంవత్సర దినోత్సవం వరకు మూడు రోజుల సెలవుల తర్వాత, జనవరి 2, 2026 నుండి సభ తిరిగి ప్రారంభం అవుతుందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
2014 నుండి 2024 వరకు పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణకు నదీ జలాల్లో న్యాయమైన వాటాను పొందడంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని పేర్కొంటూ ఈ విషయాన్ని ఎత్తిచూపడానికి ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక చర్చను పెట్టనుంది. బీఆర్ఎస్ పాలనలో కృష్ణా, గోదావరి నదీ ప్రాజెక్టులపై రాష్ట్ర ప్రయోజనాలతో రాజీ పడిందని, దీనివల్ల నీటిపారుదల అవకాశాలకు దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లిందని ముఖ్యమంత్రి గట్టిగా చెబుతున్నారు. తాజాగా కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డి మాటలు చూస్తే.. అసెంబ్లీలో నదీ జలాల అంశంపై చర్చ జరగనుందని అర్థమవుతోంది.
సమాచారం ప్రకారం.. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ సమయంలో నిర్లక్ష్యం, కృష్ణా నదిపై దశాబ్దంలో ఒక్క పెద్ద ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయలేకపోవడం, కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ ఉన్న నిర్మాణాత్మక, ఆర్థిక సమస్యలను వివరిస్తూ సభలో వివరణాత్మక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి నీటిపారుదల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఆదేశించారు.
బుధవారం తన సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ల సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తూ.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాలమూరు ప్రాంతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్)ను పదేళ్లపాటు విస్మరించారని, ఫలితంగా రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఈ ప్రాంతంలో సాగునీటి కొరత ఉన్నప్పటికీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులు అపారమైన వ్యక్తిగత సంపదను కూడబెట్టుకున్నారని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులపై దశలవారీగా పనులు తిరిగి ప్రారంభించిందని తెలిపారు. కాళేశ్వరం, కృష్ణా, గోదావరి జలాలు, ఆరోపించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై అసెంబ్లీలో చర్చను ఎదుర్కోవాలని కేసీఆర్కు రేవంత్ రెడ్డి సవాలు విసిరారు. తన భర్త ఫోన్ ట్యాపింగ్కు సంబంధించి కల్వకుంట్ల కవిత చేసిన ప్రకటనలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ కూడా నదీ జలాల అంశంపై మాట్లాడేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. ఈసారి అసెంబ్లీ సమావేశాలు రసవత్తరంగా ఉండనున్నాయి. అయితే కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి హాజరవుతారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. లేదంటే కేటీఆర్, హరీశ్ రావు మాత్రమే ప్రభుత్వానికి కౌంటర్ ఇస్తారా చూడాలి.