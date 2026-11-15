Cheyutha Pension Status : తెలంగాణలో కొత్త పెన్షన్ల స్టేటస్ చూసుకున్నారా? ఇలా చూపిస్తుందా?
Cheyutha Pension Status : తెలంగాణలో చేయూత పెన్షన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. చాలా మంది పెన్షన్ల స్టేటస్ ఏం చూపిస్తుందని ఆందోళనలో ఉన్నారు. మెున్నటి వరకు ఒకలా చూపిస్తే.. ప్రస్తుతం స్టేటస్లో మార్పు వచ్చింది.
తెలంగాణలోని ఆర్థిక భరోసా కల్పించే చేయూత సామాజిక భద్రత పింఛన్ల పథకంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా 4,63,857 మంది అర్హులకు పింఛన్లను మంజూరు చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని నవంబర్ 19న కొత్త లబ్ధిదారుల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నేరుగా మొదటి నెల పింఛన్ సొమ్మును జమ చేసేందుకు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (SERP) రెడీ అయింది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ కొత్త పింఛన్ల మంజూరు పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, మండల కేంద్రాల్లో స్థానిక మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలో లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలను అందజేస్తున్నారు. ఈ పంపిణీ ప్రక్రియను నవంబర్ 18 నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు నవంబర్ 19న నగదు బదిలీకి ఆటంకాలు కలగకుండా విడుదల చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
కొత్తగా మంజూరైన మొత్తం 4,63,857 పింఛన్లలో వితంతువులు, దివ్యాంగులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత లభించింది. కేటగిరీల వారీగా లబ్ధిదారుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వితంతువులు-2,77,894, దివ్యాంగులు-1,00,224, ఒంటరి మహిళలు - 53,844, గీత కార్మికులు-27,444, చేనేత కార్మికులు - 4,451, మొత్తం లబ్ధిదారులు 4,63,857గా ఉన్నారు.
ప్రభుత్వం డీబీటీ విధానంలో నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకే పింఛన్ డబ్బులను జమ చేయనున్నందున, కొత్త లబ్ధిదారులు అన్నింటినీ సరిచూసుకోవడం తప్పనిసరి. మీ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ నంబర్ లింక్ అయి ఉండటంతో పాటు, ఎన్పీసీఐ మ్యాపింగ్ యాక్టివ్గా ఉందో లేదో తనిఖీ చేసుకోవాలి. చాలా కాలంగా లావాదేవీలు జరపని బ్యాంకు ఖాతాలు ఉంటే, వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లి కేవైసీ పూర్తి చేసి ఖాతాను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి.
మంజూరు పత్రం అందినప్పటికీ నవంబర్ 19న నగదు జమ కావడంలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైతే, సమీపంలోని మండల పరిషత్ అభివృద్ధి కార్యాలయం(MPDO), మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అధికారులను సంప్రదించి వివరాలు సరిచేసుకోవచ్చు.
స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి ఇలా
మెున్నటిదాకా తెలంగాణ చేయూత పెన్షన్ల స్టేటస్ చూస్తే.. Applied For Pension అని చూపించింది. అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం పెన్షన్ స్టేటస్లో మార్పు కనిపించింది. Withheld అని చూపిస్తోంది. అయితే దీని అర్థం పెన్షన్ నిలిపి ఉందని అర్థం. స్టేటస్లో పెన్షన్ అమౌంట్ చూపిస్తుంది. అంతేకాదు లాస్ట్ సాంక్షన్ డేట్ అండ్ అమౌంట్లో సెప్టెంబర్ 2026 అని చూపిస్తుంది. పెన్షన్ ఐడీ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఇది జిల్లా కోడ్ ముందుగా వచ్చేలా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు పెద్దపల్లి జిల్లా అయితే PDPAB అని, నల్గొండ జిల్లా అయితే NLGAB అని పెన్షన్ స్టేటస్లో కనిపిస్తుంది.
నవంబర్ 19వ తేదీన పంపిణీ చేసిన తర్వాత పెన్షన్ స్టేటస్ మారవచ్చు. disbursal అని లేదంటే.. పింఛన్ పంపిణీ చేశారు అనే అర్థంలోకి స్టేటస్ మారే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం Withheld పెన్షన్ స్టేటస్ అనేది మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు ఆధార్ నంబర్ సరిగ్గా లింక్ కాకపోయినా లేదా NPCI మ్యాపింగ్ యాక్టివ్గా లేకపోయినా అలా చూపించవచ్చు. లబ్ధిదారుల అర్హతలపై ప్రభుత్వం నిర్వహించే తనిఖీల్లో మీ వివరాలు (ఆదాయం, భూమి వివరాలు, లేదా కుటుంబ సభ్యుల ఉద్యోగాల సమాచారం) మళ్లీ పరిశీలనలో ఉండి ఉండవచ్చు. లబ్ధిదారుల ధృవీకరణ (KYC/Biometric) పూర్తి కాకపోవడం కూడా ఓ కారణం కావొచ్చు.
ఒకవేళ నవంబర్ 19వ తేదీ తర్వాత కూడా Withheld అని పెన్షన్ స్టేటస్ చూపిస్తే.. గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీని లేదా మండల పరిషత్ అభివృద్ధి కార్యాలయం(MPDO Office) లోని సెర్ప్ అధికారులను కలవండి. పట్టణ ప్రాంతాల వారైతే మున్సిపల్ కార్యాలయంలోని అధికారులను సంప్రదించాలి. వారి లాగిన్ నుంచి మీ పెన్షన్ ఐడీని ఎంటర్ చేస్తే.. కచ్చితంగా ఏ కారణం వల్ల Withheldలో పెట్టారో అర్థమైపోతుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More