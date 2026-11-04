తుమ్మిడిహెట్టిపై మహారాష్ట్రతో నిరంతరం సంప్రదింపులు - ముంపు పరిహారానికి సిద్ధం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణం, ముంపు సమస్యలపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులతో జరిపిన సమీక్షలో పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
మహారాష్ట్రతో ముడిపడి ఉన్న తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ అంశంపై నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పనులు ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రాజెక్టుపై సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇటీవల మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో జరిపిన చర్చలు, అక్కడ తలెత్తిన ప్రధాన అంశాలపై సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
ముంపు పరిహారానికి నిధులు సిద్ధం….
మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బ్యారేజీ కారణంగా ఎదురయ్యే ముంపు సమస్యపై పూర్తిస్థాయి వివరాలు, సమాచారంతో సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు.
"మహారాష్ట్రలో ముంపునకు గురయ్యే భూములకు తగిన పరిహారం చెల్లించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఇందుకోసం అవసరమైన నిధులను రెండు రాష్ట్రాల జాయింట్ అకౌంట్లో జమ చేయడానికి కూడా మేం సిద్ధమే" అని ముఖ్యమంత్రి ఉద్ఘాటించారు.
అంతేకాకుండా, సరిహద్దు భూముల ముంపునకు సంబంధించి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే ఎలాంటి సర్వేలకైనా తమకు అభ్యంతరం లేదని తెలిపారు. మహారాష్ట్ర అధికారులకు అవసరమైన సాంకేతిక సమాచారం, భూముల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు వేగంగా అందించాలని సూచించారు.
గతంలో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాలు, ఇతర రికార్డులు మరియు చట్టపరమైన పత్రాలను వెంటనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సజావుగా చర్చలు జరిపి, వివాదాలు లేకుండా ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని సమీక్షలో స్పష్టం చేశారు.
ఈ అత్యున్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో నీటిపారుదల శాఖ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్ దాస్తో పాటు పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు, సాగునీటి శాఖ ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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