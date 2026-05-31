Hyderabad : రూ.9 లక్షల లంచం డిమాండ్ - ఏసీబీకి అడ్డంగా దొరికిపోయిన సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్
సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోకు చెందిన ఇన్స్పెక్టర్ బాతుల మహేందర్ ఏసీబీకి చిక్కాడు. లంచం డబ్బులు తీసుకునే క్రమంలో ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఆయన ఇంట్లో భారీగా నగదు, బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Cyber Crime Inspector ACB Caught : రాష్ట్రంలోని అవినీతి తిమింగలాలపై అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB) వరుసగా ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. తాజాగా ఓ పోలీస్ అధికారి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. సైబర్ నేరాలను అరికట్టాల్సిన సదరు పోలీస్ అధికారి…. క్విడ్ ప్రో కో తరహాలో నిందితులకు కొమ్ముకాస్తూ భారీగా లంచం డిమాండ్ చేశాడు. లంచం డబ్బులు తీసుకునే క్రమంగా దొరికిపోయాడు.
రూ. 9 లక్షలు లంచం డిమాండ్…
ఏసీబీ శనివారం రాత్రి విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రెస్ నోట్ లోని వివరాల ప్రకారం…. హైదరాబాద్లోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన ఒక సైబర్ ఫ్రాడ్ (సైబర్ మోసం) కేసులో ఫిర్యాదుదారుడి కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను నిందితులుగా చేర్చకుండా అధికారికంగా లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ ఏకంగా రూ.9,00,000 లంచం డిమాండ్ చేశాడు. ఈ డీల్లో భాగంగా బాధితుడి నుంచి ఇదివరకే రూ.5,00,000 నగదును అడ్వాన్స్గా తీసుకున్నాడు.
మిగిలిన లంచం సొమ్ము రూ.4,00,000 తక్షణమే ఇవ్వాలంటూ శనివారం (30.05.2026) తన ఆఫీసులోనే బాధితుడిని మళ్లీ బెదిరించాడు. దీంతో బాధితుడు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు. ముందుగా వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం.. శనివారం ఇన్స్పెక్టర్ తన కార్యాలయంలో మిగిలిన లంచం సొమ్ము తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ (CIU) బృందం అదుపులోకి తీసుకుంది.
నివాసంలో సోదాలు…
ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ను అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం ఏసీబీ బృందాలు ఆయన నివాసంలో ఆకస్మిక సోదాలు (రైడ్స్) నిర్వహించాయి. ఈ తనిఖీల్లో లెక్కల్లో చూపని రూ.13,00,000 నగదుతో పాటు భారీగా బంగారు ఆభరణాలు…. కొన్ని కీలకమైన ఆస్తి పత్రాలను అధికారులు కనుగొని, స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడి అక్రమాస్తులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై విచారణ ఇంకా కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన ఇన్స్పెక్టర్ బాతుల మహేందర్ను ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ నిమిత్తం నాంపల్లిలోని గౌరవనీయ అడిషనల్ స్పెషల్ జడ్జ్ ఫర్ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. భ
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లేదా ఏ అధికారి అయినా లంచం డిమాండ్ చేస్తే ప్రజలు భయపడకుండా ఏసీబీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064 కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు కోరారు. చట్టప్రకారం అవినీతిపరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే వాట్సాప్ (9440446106), ఫేస్బుక్ (Telangana ACB), ఎక్స్/ట్విట్టర్ (@Telangana ACB) ద్వారా కూడా సంప్రదించవచ్చని వెల్లడించారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలు పూర్తిగా రహస్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు.
