2025 : తెలంగాణలో 199 అవినీతి కేసులు నమోదు.. 273 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసిన ఏసీబీ
తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ 2025లో 199 కేసులు నమోదు చేసింది. అవినీతి ఫిర్యాదుల కోసం క్యూఆర్ కోడ్ సిస్టమ్ను కూడా ప్రారంభించింది.
అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ) 2025లో మొత్తం 199 కేసులు నమోదు చేసి, 273 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఇయర్ రౌండ్ అప్లో తెలిపింది. మొత్తం కేసుల్లో 157 ట్రాప్ కేసులు, వీటిలో 176 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులకు సంబంధించిన 15 కేసులు, నేరపూరిత దుష్ప్రవర్తనకు సంబంధించిన 26 ఇతర కేసులు కూడా ఏసీబీ నమోదు చేసింది, వీటిలో 34 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
ఈ సంవత్సరంలో అవినీతి ఆరోపణలపై ఏసీబీ 26 సాధారణ విచారణలు నిర్వహించింది. సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు, ఆర్టీఏ చెక్ పోస్టులు, సంక్షేమ హాస్టళ్లతో సహా వివిధ కార్యాలయాలలో 54 ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. ప్రభుత్వం నుండి ప్రాసిక్యూషన్ కోసం 115 అనుమతి ఉత్తర్వులను పొందింది. తదనుగుణంగా ఛార్జ్ షీట్లను దాఖలు చేసింది.
2025లో నమోదైన 157 ట్రాప్ కేసుల్లో ఏసీబీ మొత్తం రూ.57.17 లక్షలను స్వాధీనం చేసుకుంది. అందులో రూ.35.89 లక్షలు ఫిర్యాదుదారులకు తిరిగి చెల్లించారు. 15 ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసుల్లో రూ.96.13 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు బయటపడ్డాయి.
నివారణ, సామర్థ్య నిర్మాణ చర్యలలో భాగంగా ఏసీబీ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. 73 మంది అధికారులకు ప్రాథమిక ఇండక్షన్ శిక్షణను అందించారు, అలాగే నిఘా పద్ధతులు, ఆర్థిక దర్యాప్తు, డిజిటల్ లావాదేవీల ట్రాకింగ్, బినామి ఆస్తుల చట్టం, ట్రాప్ అండ్ డీఏ కేసుల చట్టపరమైన అంశాలలో ప్రత్యేక శిక్షణను అందించారు.
ఈ నెల ప్రారంభంలో ఏసీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ చారు సిన్హా ఆధ్వర్యంలో అవినీతి నిరోధక వారోత్సవాలు(డిసెంబర్ 3 నుంచి 9, 2025) నిర్వహించారు. పౌరులు, ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాలలోని వారు, మధ్యవర్తులు లేకుండా త్వరగా, సురక్షితంగా ఫిర్యాదులను నమోదు చేసుకోవడానికి వీలుగా క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఫిర్యాదు వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అవగాహన కార్యక్రమాలు, ర్యాలీలు, వ్యాసరచన పోటీలు, బహుమతులను కూడా అందించింది ఏసీబీ.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లంచం డిమాండ్ చేస్తే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064, వాట్సాప్ (9440446106) లేదా ఏసీబీ తెలంగాణ అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలి. ఫిర్యాదుదారుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతారు.