TG FSL Recruitment : ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగాలు - హాల్ టికెట్లు విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీస్లో ఖాళీగా ఉన్న 60 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ముగిసింది. ముందుగా సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత 1:5 నిష్పత్తిలో రాత పరీక్షకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశారు. అయితే తాజాగా ఈ రాత పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి.
హోం పేజీలో FSL (Technical Posts) Recruitment 2025 ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇందులో హాల్ టికెట్ లింక్ ఉంటుంది.
హాల్ టికెట్ పై క్లిక్ చేసి మొబైల్ నెంబర్, పాస్ వర్డ్ ఎంట్రీ చేసి లాగిన్ కావాలి.
ఇక్కడ మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా కాపీని పొందాలి.
ఇందుకు సంబంధించిన రాత పరీక్షలను మార్చి 5, 6,7 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. ప్రతిరోజూ మూడు సెషన్లలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. మార్చి 4వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు హాల్టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఇక హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ లో ఏవైనా సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైతే support@tslprb.in కు ఈ-మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేదా పనిదినాల్లో ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల మధ్య 9391005006 నంబర్ను సంప్రదించి సహాయం పొందవచ్చు.