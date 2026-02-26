Edit Profile
    Telangana Inter Exams : తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు మెుదటి రోజు హాజరు శాతం 96.90

    తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు మెుదలయ్యాయి. తొలిరోజు ప్రథమ సంవత్సరం ద్వితీయ భాష పరీక్షకు 5,14,598 మంది హాజరు కావాల్సి ఉండగా 4,98,695 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

    Published on: Feb 26, 2026 5:34 AM IST
    By Anand Sai
    ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 బుధవారం మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ప్రారంభం అయ్యాయి. రెండో భాషా పేపర్-I తో ప్రారంభమైంది. సంస్కృతం, తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ, అరబిక్ తదితర పరీక్షలను విద్యార్థులు రాశారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (BIE) కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య ఉదయం 6 గంటలకు నిర్వహించిన లాట్ల డ్రా ప్రకారం, ప్రశ్నాపత్రం సెట్ బీ నుండి వచ్చింది.

    తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు
    తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు

    వందలాది మంది విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు ముందుగానే చేరుకోవడంతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైంది. కేంద్రాలకు వెళ్లే అనేక మార్గాలు చాలా బిజీగా ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు వచ్చాయి. కొన్ని మార్గాలు, ఫ్లైఓవర్లలో ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా కదిలింది.

    పరీక్ష ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కొనసాగింది. మునుపటి ఆదేశాల ప్రకారం, విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలలోకి ప్రవేశించడానికి ఐదు నిమిషాల గ్రేస్ టైమ్ ఇచ్చారు. అయితే సడలింపు తర్వాత కూడా విద్యార్థులు చేరుకోలేకపోయిన, ప్రవేశం నిరాకరించిన కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి, ఉదాహరణకు నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయి.

    అధికారి కృష్ణ ఆదిత్య ప్రకారం, పరీక్ష కేంద్రాలలో ఏర్పాట్లు, విద్యార్థులకు సౌకర్యాలు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. మిగిలిన పరీక్ష షెడ్యూల్ కోసం అదే విధంగా కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సజావుగా, నిష్పాక్షికంగా నిర్వహించేందుకు మార్గదర్శకాల అమలును సమీక్షించిన ఆయన, సికింద్రాబాద్, చుట్టుపక్కల ఉన్న అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్, సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్, సెయింట్ మేరీస్ సెంటెనరీ జూనియర్ కాలేజ్, ఎంఆర్ఎంఆర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, ఎక్సెలెన్సియా జూనియర్ కాలేజ్‌లోని పరీక్షా కేంద్రాలను సందర్శించారు.

    ఇంటర్ బోర్డు విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. మొత్తం 5,14,598 మంది నమోదైన అభ్యర్థులలో 4,98,695 (96.90 శాతం) మంది బుధవారం పరీక్షకు ప్రయత్నించారు. మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, జనగాం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, వరంగల్, కరీంనగర్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, ములుగు, మెదక్, ఖమ్మం, యాదాద్రి వంటి వివిధ కేంద్రాలకు పరీక్ష పరిశీలకులను పంపినట్లు బోర్డు తెలిపింది. ఎటువంటి మాల్‌ప్రాక్టీస్ సంఘటనలు జరగలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరీక్ష సజావుగా నిర్వహించారు.

    News/Telangana/Telangana Inter Exams : తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు మెుదటి రోజు హాజరు శాతం 96.90
