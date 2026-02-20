Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీరు చేరే కాలేజీ ఫీజు మారిందా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ఫీజులు, ఇందులో హయ్యెస్ట్

    తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ఇంజనీరింగ్ ఫీజులను పెంచేందుకు అనుమతి ఇవ్వనుంది. కొన్ని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రభుత్వం ఫీజులను తగ్గించేందుకు నిర్ణయించింది.

    Published on: Feb 20, 2026 7:36 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ఫీజులు మారనున్నాయి. తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఫీజు రెగ్యులేటరీ కమిటీ (TAFRC) ప్రతిపాదన ప్రకారం, రాబోయే విద్యా సంవత్సరానికి కనీసం 63 కళాశాలల్లో ట్యూషన్ ఫీజులు పెరుగుతాయి. 70 కళాశాలల్లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు, 19 ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో తగ్గిస్తారు. ఉన్నత విద్యా రంగంలో ఫీజు వసూలును నియంత్రించడానికి, అక్రమాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది.

    ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ఫీజులు
    ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ఫీజులు

    చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(CBIT) రూ.1.83 లక్షలతో అత్యధిక ఫీజును ఖరారు చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని జి. నారాయణమ్మ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఫీజులను రూ. 62,000 వరకు పెంచుకోవడానికి అనుమతి ఉంది, అయితే ఇతర కళాశాలలు స్వల్పంగా మాత్రమే పెరుగుతాయి. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే.. నారాయణమ్మ కళాశాల ఫీజును 2022లో రూ. 1.22 లక్షల నుండి రూ. 1 లక్షకు తగ్గించారు. ఈసారి గణనీయమైన పెంపును అమలు చేయడానికి అనుమతి ఉంది.

    గురునానక్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, అనురాగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ వారి ఇంజనీరింగ్ ఫీజులలో వరుసగా రూ.43,000, రూ.35,100 తగ్గించారు. సీఎంఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫీజులను రూ.23,800కి తగ్గించారు.

    ఫీజులు తగ్గించిన ఇతర ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో సీఎంఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సీఎంఆర్ టెక్నికల్ క్యాంపస్, మహావీర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, విద్యా జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఎంఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. ఫీజులు తగ్గించిన మొత్తం 19 కళాశాలల్లో 15 బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు చెందినవి.

    కొన్ని ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలకు ప్రభుత్వం ఫీజులను గణనీయంగా పెంచింది. జి నారాయణమ్మ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ ఫీజులను రూ.62,000 పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించగా, వాసవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మరియు గోకరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వరుసగా రూ.35,000, రూ.30,500 పెంచాయి. ఫీజు స్థిరీకరణ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించిన తెలంగాణ అడ్మిషన్, ఫీజు నియంత్రణ కమిటీ కొత్త ఫీజు నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.

    విద్యా సంవత్సరం ముగింపు దగ్గర పడుతున్నప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజులను ఖరారు చేయకపోవడంతో, కళాశాలలు ఇటీవల హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. కేసును విచారణ జరుగుతోంది. ఫీజు పెంపుపై అధికారిక సమాచారం త్వరలో వస్తుంది. 2025-28 బ్లాక్ పీరియడ్‌కు ఫీజు సవరణ వర్తిస్తుంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఫీజు అమలులోకి వస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Telangana/మీరు చేరే కాలేజీ ఫీజు మారిందా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ఫీజులు, ఇందులో హయ్యెస్ట్
    News/Telangana/మీరు చేరే కాలేజీ ఫీజు మారిందా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కొత్త ఫీజులు, ఇందులో హయ్యెస్ట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes