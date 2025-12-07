Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓపెన్ టెన్త్, ఇంటర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - పరీక్ష ఫీజు తేదీలివే

    వచ్చే ఏడాది మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలో తెలంగాణ ఓపెన్‌ టెన్త్, ఇంటర్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 11వ తేదీ నుంచి 26వ తేదీ వరకు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించుకోవచ్చు.

    Published on: Dec 07, 2025 11:23 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (టాస్) టెన్త్, ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వచ్చే ఏడాది మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదలైంది.

    తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ పరీక్షలు 2026
    తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ పరీక్షలు 2026

    పరీక్ష ఫీజు తేదీలివే…

    ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్ష ఫీజుల ప్రక్రియ ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈనెల 26 వరకు ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించుకోవచ్చు. రూ.25 ఫైన్‌‌‌‌‌‌‌‌తో (ఒక్కో పేపర్‌‌‌‌‌‌‌‌కు) ఈనెల 27 నుంచి జనవరి 2 వరకు, రూ.50 ఫైన్‌‌‌‌‌‌‌‌తో (ఒక్కో పేపర్‌‌‌‌‌‌‌‌కు) జనవరి 3 నుంచి 7 వరకు ఫీజు వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఫీజులను https://www.telanganaopenschool.org/ వెబ్ సైట్ ద్వారా చెల్లించుకోవచ్చు.

    మరోవైపు తెలంగాణ ఓపెన్ టెన్త్, ఇంటర్ ప్రవేశాలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. అడ్మిషన్ల గడువును డిసెంబర్‌ 7వ తేదీ వరకు పొడిగించారు. ఇది చివరి అవకాశమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.ఇది చివరి అవకాశమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ ఛాన్స్ ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఫీజులను ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే చెల్లించాలని…. పూర్తి వివరాలకు 93460 20003 నంబర్‌లో సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.

    వివిధ కారణాల రీత్యా రెగ్యూలర్ విధానంలో టెన్స్, ఇంటర్ చదవలేనివారి కోసం టాస్ ద్వారా అడ్మిషన్లు కల్పిస్తున్నారు..తెలుగు, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆధార్ , మొబైల్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా నమోదు చేసుకోవాలి. https://www.telanganaopenschool.org/ లింక్ పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. స్టడీ సెంటర్లను సరిగా చూసి ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    అడ్మిషన్ కోసం ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నఅప్లికేషన్ ఫామ్ ను స్టడీ సెంటర్లలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే అడ్మిషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

    News/Telangana/ఓపెన్ టెన్త్, ఇంటర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - పరీక్ష ఫీజు తేదీలివే
    News/Telangana/ఓపెన్ టెన్త్, ఇంటర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - పరీక్ష ఫీజు తేదీలివే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes