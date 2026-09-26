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TG Special TET Results 2026 : ప్రత్యేక టెట్ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి

Telangana Special TET Results : తెలంగాణ ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (Special TET) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.  అభ్యర్థులు తమ స్కోర్ కార్డును అధికారిక వెబ్‌సైట్ ( https://tgtet.aptonline.in/UI/  ) నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Published on: Sep 26, 2026, 12:51:06 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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Telangana Special TET Results : రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన 'తెలంగాణ స్పెషల్ టెట్' పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ పరీక్ష రాసిన ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను, సాధించిన మార్కుల స్కోర్ కార్డును విద్యాశాఖకు చెందిన అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా వెంటనే తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

ప్రత్యేక టెట్ ఫలితాలు విడుదల
ప్రత్యేక టెట్ ఫలితాలు విడుదల

ఫలితాల కోసం అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/UI/ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. లాగిన్ వివరాలు ఎంటర్ చేయడం ద్వారా అభ్యర్థులు తమ సబ్జెక్టుల వారీగా వచ్చిన మార్కులను, అర్హత సాధించిన వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

స్కోర్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం:

  • ముందుగా తెలంగాణ టెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgtet.aptonline.in/UI/ కు వెళ్లాలి.
  • హోమ్‌పేజీలో కనిపిస్తున్న "Special TET Results / Score Card" లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ హాల్ టికెట్ నంబర్, పేపర్ ను ఎంచుకోవాలి.
  • ప్రింట్ మార్క్ మెమోపై క్లిక్ చేస్తే మీ స్కోర్ కార్డు డిస్ ప్లే అవుతుంది.
  • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా స్కోర్ కార్డు కాపీని పొందొచ్చు.
  • భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ స్కోర్ కార్డును ప్రింటవుట్ లేదా పిడిఎఫ్ రూపంలో భద్రపరుచుకోవాలి.

ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేత టెట్‌కు మొత్తం 22,477 మంది ఉపాధ్యాయులు హాజరయ్యారు. వీరంతా కూడా ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

టీచర్ నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే పలుమార్లు స్పష్టమైన ఆదేశాలను జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇకపై RTE, NCTE, UGC చట్టాల ప్రకారం నిర్దేశించిన అర్హతలు లేని వారిని ఉపాధ్యాయులుగా నియమించకూడదని.. అలాగే ఉద్యోగంలో కొనసాగించకూడదని ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. కాబట్టి ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు కూడా టెట్ తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Telangana/TG Special TET Results 2026 : ప్రత్యేక టెట్ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి
Home/Telangana/TG Special TET Results 2026 : ప్రత్యేక టెట్ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి
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