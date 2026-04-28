    TG 10th Class Results Live : మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు - లైవ్ అప్డేట్స్

    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Published on: Apr 28, 2026 11:13:59 PM IST

    Telangana SSC 10th class Results 2026 Live Updates : తెలంగాణ టెన్త్ ఫలితాలు - 2026 విడుదలకు ముహుర్తం ఫిక్స్ అయింది. ఏప్రిల్ 29న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఫలితాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి..? సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పుడుంటాయి..? వంటి తాజా అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు…

    తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు 2026
    తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు 2026

    ఏప్రిల్ 29వ తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Apr 28, 2026 11:13:52 PM IST

    తెలంగాణ టెన్త్ ఫలితాల లింక్స్

    ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే వెబ్‌సైట్లపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున… ప్రభుత్వం ఒకేసారి నాలుగు అధికారిక పోర్టల్స్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. విద్యార్థులు ఈ క్రింది లింక్స్ ద్వారా తమ ఫలితాలను వేగంగా తెలుసుకోవచ్చు:

    https://results.bsetelangana.org

    https://results.bse.telangana.gov.in

    https://bse.telangana.gov.in

    https://schooledu.telangana.gov.in

    Apr 28, 2026 11:11:03 PM IST

    వాట్సాప్ లో టెన్త్ ఫలితాలు - ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి

    ముందుగా మీ మొబైల్‌లో 8096958096 నంబర్‌ను సేవ్ చేసుకోండి.

    వాట్సాప్‌లో ఈ నంబర్‌కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపండి.

    అడిగిన వివరాలను (హాల్ టికెట్ నంబర్) అందిస్తే, మీ మార్కుల మెమో నేరుగా వాట్సాప్‌లోనే ప్రత్యక్షమవుతుంది.

    Apr 28, 2026 11:10:43 PM IST

    వాట్సాప్ లోనూ ఫలితాలు

    వెబ్‌సైట్లలో సర్వర్ సమస్యలు తలెత్తినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఏడాది విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం మీ సేవ వాట్సాప్ చాట్‌బాట్ సేవలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. కేవలం ఒక 'Hi' తో మీ ఫలితాలు ఫోన్లోకి వచ్చేస్తాయి.

    Apr 28, 2026 11:10:15 PM IST

    టీజీ టెన్త్ ఫలితాలు - ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ లింక్స్

    Apr 28, 2026 11:07:38 PM IST

    ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    మొదట అధికారిక వెబ్‌సైట్ bse.telangana.gov.in లేదా results.cgg.gov.in సందర్శించండి.

    హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'TS SSC Results 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    మీ హాల్ టికెట్ నంబర్‌ను తప్పులు లేకుండా నమోదు చేయండి.

    'Submit' బటన్‌పై క్లిక్ చేయగానే మీ మార్కుల వివరాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.

    భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మీ మార్కుల మెమోను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    Apr 28, 2026 11:06:59 PM IST

    హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్ సైట్ లోనూ ఫలితాలు

    గతేడాది మాదిరిగానే హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్ సైట్ ( https://www.hindustantimes.com/ ) లోనూ ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. విద్యార్థి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆధారంగా మార్కుల వివరాలను వేగంగా తెలుసుకోవచ్చు.

    Apr 28, 2026 11:06:40 PM IST

    ఫలితాలు ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే..?

    తెలంగాణ టెన్త్ ఫలితాలను https://bse.telangana.gov.in/ లేదా results.cgg.gov.in వెబ్ సైట్లలో తెలుసుకోవచ్చు. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆధారంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

    Apr 28, 2026 11:06:11 PM IST

    వేగంగా స్పాట్ వాల్యూయేషన్

    పరీక్షలు ముగిసిన వెంటనే విద్యాశాఖ యుద్ధ ప్రాతిపదికన జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ నెల 23వ తేదీ నాటికే పేపర్ల దిద్దుబాటు ప్రక్రియను అధికారులు విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. మార్కుల నమోదు, క్రోడీకరణ ప్రక్రియను కూడా వేగంగా నిర్వహించి….. ఫలితాలను సిద్ధం చేసింది.

    Apr 28, 2026 11:05:51 PM IST

    5 లక్షలకుపైగా విద్యార్థులు

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన పదో తరగతి ప్రధాన పరీక్షలు ఏప్రిల్ 13వ తేదీతో ముగిశాయి. సుమారు 5.15 లక్షల మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.

    Apr 28, 2026 11:05:35 PM IST

    ముందుగానే ఫలితాలు

    మొదట మే మొదటి వారంలో ఫలితాలు వస్తాయని భావించినప్పటికీ… ముందుగానే ఫలితాలు రానున్నాయి. స్పాట్ వాల్యూయేషన్ తో పాటు ఇతర ప్రక్రియలు వేగంగా పూర్తి కావటంతో ఏప్రిల్ 29వ తేదీని ఖరారు చేశారు.

    Apr 28, 2026 11:05:01 PM IST

    నేడే టెన్త్ ఫలితాలు

    ఇవాళ తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది.

