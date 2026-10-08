TG CPGET 2026 Counseling : టీజీ సీపీగెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ అప్జేట్ - రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం, ముఖ్య తేదీలివే
TG CPGET 2026 ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్ 9 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లకు అవకాశం కల్పించారు. వెబ్సైట్ https://cpgetadmissions.com/ లోకి వెళ్లి ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రాష్ట్రంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (PG) కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహిస్తున్న TG CPGET 2026 ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. పీజీ కోర్సుల్లో చేరడానికి చివరి అవకాశమైన ఈ విడత కౌన్సెలింగ్ ద్వారా మిగిలిపోయిన సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఈ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్లో పాల్గొనాలనుకునే అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్ల ఆన్లైన్ పరిశీలన, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు అధికారుల సమయం కేటాయించారు. అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు అక్టోబర్ 09, 2026 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చని ప్రవేశాల కమిటీ స్పష్టం చేసింది.
ముఖ్యమైన తేదీలు – పూర్తి వివరాలు:
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన: అక్టోబర్ 09, 2026 వరకు
- వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదు: అక్టోబర్ 10, 2026 వరకు
- వెబ్ ఆప్షన్ల సవరణ (ఎడిట్ ఆప్షన్): అక్టోబర్ 10, 2026
- ప్రొవిజనల్ సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు: అక్టోబర్ 14, 2026
- సంబంధిత కళాశాలల్లో రిపోర్టింగ్: అక్టోబర్ 17, 2026 వరకు
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు తమకు నచ్చిన కళాశాలలు, కోర్సులను వెబ్ ఆప్షన్లుగా ఎంచుకోవచ్చు. వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసేటప్పుడు విద్యార్థులు ఏవైనా పొరపాట్లు చేస్తే…. వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి లేదా సవరించుకోవడానికి అదే రోజు (అక్టోబర్ 10న) ప్రత్యేకంగా ఎడిట్ ఆప్షన్ విండోను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు.
ఈనెల 14న సీట్ల కేటాయింపు…
అభ్యర్థులు నమోదు చేసిన వెబ్ ఆప్షన్లు, మెరిట్ ఆధారంగా ఫైనల్ ఫేజ్ ప్రొవిజనల్ సీట్ల కేటాయింపు (అలాట్మెంట్) ఫలితాలను అక్టోబర్ 14, 2026న అధికారిక వెబ్సైట్లో విడుదల చేస్తారు. సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులు అలోట్మెంట్ ఆర్డర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని, అక్టోబర్ 17వ తేదీలోగా తమకు కేటాయించిన కళాశాలల్లో నేరుగా హాజరై సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పీజీ ప్రవేశాలకు సంబంధించిన తదుపరి సమాచారం కోసం విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://cpgetadmissions.com/ ను సందర్శిస్తూ ఉండాలని సీపీగెట్ కన్వీనర్ సూచించారు. ప్రవేశాల ప్రక్రియలో ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా అధికారిక నోటిఫికేషన్లోని వివరాలను సరిచూసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More