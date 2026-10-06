TG CPGET 2026 Counseling : టీజీ సీపీగెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల - నేటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు
రాష్ట్రంలోని వర్సిటీల్లో పీజీ కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే సీపీగెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అక్టోబర్ 6 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ ప్రవేశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. టీజీ సీపీగెట్ (TG CPGET-2026) చివరి విడత (ఫైనల్ ఫేజ్) కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇవాళ్టి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ అవుతాయి.
టీజీ సీపీగెట్ కౌన్సెలింగ్ - ముఖ్య తేదీలు
- అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్ల ఆన్లైన్ పరిశీలన కోసం నమోదు (రిజిస్ట్రేషన్) ప్రక్రియ 06-10-2026 నుంచి ప్రారంభమై 09-10-2026 వరకు కొనసాగుతుంది.
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 7 నుంచి అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు.
- ఒకవేళ వెబ్ ఆప్షన్లలో ఏవైనా మార్పులు లేదా సవరణలు చేసుకోవాలనుకుంటే, అభ్యర్థుల కోసం అక్టోబర్ 10వ తేదీన ఎడిట్ ఆప్షన్ విండో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ఆధారంగా అభ్యర్థులకు ప్రొవిజనల్ సీట్ల కేటాయింపు (అలాట్మెంట్) ఫలితాలను అక్టోబర్ 14, 2026న వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు.
టీజీ సీపీగెట్ - 2026 ఫైనల్ ఫేజ్ కింద సీట్లు పొందిన విద్యార్థులు తమకు కేటాయించిన కళాశాలల్లో అక్టోబర్ 17వ తేదీలోగా రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశించిన సమయంలోపు రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే సీటు కేటాయింపును రద్దు చేస్తారు.
పీజీ ప్రవేశాలకు సంబంధించిన తదుపరి తాజా సమాచారం కోసం విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://cpgetadmissions.com/ ను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలని సీపీగెట్ కన్వీనర్ సూచించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇదే వెబ్ సైట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ తో పాటు వెబ్ ఆప్షన్ల ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి. అలాట్ మెంట్ కాపీలను కూడా ఇదే వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More