TG CPGET 2026 Hall Ticket : టీజీ సీపీగెట్ 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఈ లింక్ తో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
TG CPGET 2026 Hall Ticket : తెలంగాణ కామన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (TG CPGET) 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. జూలై 8 నుంచి జూలై 15 వరకు మూడు షిఫ్టుల్లో ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
TG CPGET 2026 Hall Ticket : పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు ముఖ్య గమనిక. తెలంగాణ కామన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (TG CPGET) - 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఇలా...
కన్వీనర్ కార్యాలయం వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.... ఈ ప్రవేశ పరీక్షలు జూలై 8వ తేదీ నుంచి జూలై 15వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో జరగనున్నాయి. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://cpget.tgche.ac.in/ సందర్శించి హాల్ టికెట్లను పొందవచ్చు. వెబ్సైట్ హోంపేజీలో మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ (పుట్టిన తేదీ), మరియు మీరు రాయబోయే సబ్జెక్ట్ వివరాలను నమోదు చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే హాల్ టికెట్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతుంది.
టీజీ సీపీగెట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ, మహాత్మాగాంధీ యూనివర్సిటీ, పాలమూరు యూనివర్సిటీ, శాతవాహన యూనివర్సిటీలతో పాటు జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీకల్ యూనివర్సిటీ (JNTUH) హైదరాబాద్, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ, మన్మోహన్సింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ (కొత్తగూడెం) లలో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.
పరీక్షా విధానం, షిఫ్టుల సమయాలు:
అన్ని సబ్జెక్టుల ప్రవేశ పరీక్షలు 90 నిమిషాల (గంటన్నర) వ్యవధితో ఉంటాయి. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం 100 మార్కులకు గాను 100 ఆబ్జెక్టివ్ (మల్టీపుల్ ఛాయిస్) రకం ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పరీక్షలను ప్రతిరోజూ మూడు షిఫ్టుల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 09:30 గంటల నుంచి 11:00 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ మధ్యాహ్నం 01:00 గంటల నుంచి 02:30 గంటల వరకు, మూడో షిఫ్ట్ సాయంత్రం 04:30 గంటల నుంచి 06:00 గంటల వరకు జరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More