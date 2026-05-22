    OU PhD Notification 2026 : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్లు - ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం

    Osmania University PhD Notification 2026 : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం (OU) నుంచి కేటగిరీ-1 కింద పీహెచ్‌డీ ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.అయితే ఇందుకు సంబంధించిన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.  జూన్ 10వ తేదీ లోపు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    Published on: May 22, 2026 12:55 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Osmania University PhD Notification 2026 : ప్రఖ్యాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం (OU) లో పరిశోధన చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఓయూ అడ్మిషన్ల విభాగం కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. 2026 విద్యాసంవత్సరానికి గాను వివిధ ఫ్యాకల్టీలలో కేటగిరీ-1 (Category-I) కింద పీహెచ్‌డీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. జాతీయ స్థాయి అర్హత పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై, జేఆర్‌ఎఫ్ సాధించిన అభ్యర్థులకు నేరుగా ఇంటర్వ్యూల ద్వారా పీహెచ్‌డీ సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు.

    ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్లు
    ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం…

    ఇందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇప్పటికే విడుదల కాగా… ఇటీవలనే ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఓయూ అధికారిక వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. జూన్ 10వ తేదీ లోపు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    ఈ కేటగిరీ-1 పీహెచ్‌డీ నోటిఫికేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే వివిధ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై, జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (JRF) పొంది ఉండాలి.

    • యూజీసీ నెట్ (UGC-JRF) / సీఎస్ఐఆర్ నెట్ (CSIR-JRF)
    • ఐసీఎంఆర్ (ICMR), ఐసీఏఆర్ (ICAR)
    • డీబీటీ (DBT), ఇన్‌స్పైర్ (INSPIRE) ఫెలోషిప్
    • ఎన్‌ఎఫ్‌ఎస్‌సీ (NFSC) మరియు ఎన్‌ఎఫ్‌ఎస్‌టీ (NFST) వంటి జాతీయ స్థాయి ఫెలోషిప్‌లు సాధించిన వారు మాత్రమే ఈ కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

    అభ్యర్థులు ఈ ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచార బ్రోచర్, పీహెచ్‌డీ గైడ్‌లైన్స్, నిబంధనల వివరాలను www.osmania.ac.in లేదా www.ouadmissions.com లలో సందర్శించి తెలుసుకోవచ్చు. అర్హత గల అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోగా ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు,

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు.

