ఏపీ ఐటీఐ అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఐటీఐ కాలేజీల్లో వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ మెుదలైంది. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
పదో తరగతి పూర్తి చేసుకుని టెక్నికల్ కోర్సుల్లో స్థిరపడాలనుకునే విద్యార్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థలలో (ITIs) 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి వివిధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కొరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయిమెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ డైరెక్టర్ గుమ్మల గణేష్ కుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ఆగస్ట్ 2026 నుండి ప్రారంభం కానున్న ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఆరు నెలలు, ఒక సంవత్సరం, రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల ఎన్సీవీటీ(NCVT), ఎస్సీవీటీ(SCVT) నమూనా వివిధ ఇంజనీరింగ్, నాన్-ఇంజినీరింగ్ ట్రేడ్లలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే
ఐటీఐ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ: 15.05.2026
- దరఖాస్తు చేయడానికి చివరి తేదీ: 30.06.2026
అందుబాటులో ఉన్న ట్రేడ్లు
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, మోటార్ మెకానిక్, టర్నర్, వెల్డర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ (COPA) వంటి ఎన్నో డిమాండ్ ఉన్న ఇంజనీరింగ్, నాన్-ఇంజనీరింగ్ ట్రేడ్లలో విద్యార్థులు శిక్షణ పొందవచ్చు. ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి రైల్వేస్, ఆర్టీసీ, విద్యుత్ శాఖ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతోపాటు ప్రముఖ ప్రైవేట్ కంపెనీలలో భారీగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు కూడా ఇవి ఎంతో దోహదపడతాయి.
దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్ iti.ap.gov.in సందర్శించి తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ, కౌన్సిలింగ్, సీట్ల కేటాయింపు, ఫీజులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అభ్యర్థులు తమ సమీపంలోని ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఐటీఐ కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లను సంప్రదించాలని డైరెక్టర్ గుమ్మల గణేష్ కుమార్ తమ ప్రకటనలో సూచించారు. జూన్ 30 చివరి తేదీ కావున గడువు ముగిసేలోపు విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవాలని తెలిపారు.
