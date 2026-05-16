OU PhD Notification 2026 : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పీహెచ్డీ ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈనెల 20 నుంచి దరఖాస్తులు
Osmania University PhD Notification 2026 : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 2026 సంవత్సరానికి గాను కేటగిరీ-1 కింద పీహెచ్డీ ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. జేఆర్ఎఫ్ అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మే 20 నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
Osmania University PhD Notification 2026 : స్మానియా విశ్వవిద్యాలయం (OU) లో పీహెచ్డీ చేయాలనుకునే వారికి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. యూనివర్సిటీ పరిధిలోని వివిధ ఫ్యాకల్టీలలో కేటగిరీ-1 కింద పీహెచ్డీ (Ph.D.) కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు ఓయూ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఐ. పాండురంగా రెడ్డి ప్రకటన విడుదల చేశారు.
జాతీయ స్థాయి అర్హత పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి…. జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (JRF) పొందిన అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ కేటగిరీ-1 కింద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. యుజీసీ (UGC), సీఎస్ఐఆర్ (CSIR), ఐసీఎంఆర్ (ICMR), ఐసీఏఆర్ (ICAR), డీబీటీ (DBT), ఇన్స్పైర్ (INSPIRE), ఎన్ఎఫ్ఎస్సీ (NFSC) మరియు ఎన్ఎఫ్ఎస్టీ (NFST) వంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షల ద్వారా జేఆర్ఎఫ్ సాధించిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ , ఫీజు చెల్లింపుల ప్రారంభం : 20 మే 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ : 10 జూన్ 2026
- ఇంటర్వ్యూల నిర్వహణ (తాత్కాలిక తేదీ) : 18 జూన్ 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
అభ్యర్థులు ఈ ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచార బ్రోచర్, పీహెచ్డీ గైడ్లైన్స్, నిబంధనల వివరాలను మే 20వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వివరాలను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్లు అయిన www.osmania.ac.in లేదా www.ouadmissions.com లలో సందర్శించి తెలుసుకోవచ్చు. అర్హత గల అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోగా ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHOR
