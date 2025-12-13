Edit Profile
    TG EAPCET 2026 : మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్…! షెడ్యూల్ ఖరారుపై కసరత్తు

    రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఈఏపీసెట్ - 2026పై ఉన్నత విద్యామండలి కసరత్తు చేస్తోంది. వచ్చే ఏడాది మే మొదటి వారంలో నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. షెడ్యూల్ పై కసరత్తు కొనసాగతుండగా.. త్వరలోనే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Dec 13, 2025 3:29 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్‌, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే టీజీ ఎప్‌సెట్‌ - 2026 ప్రవేశ నోటిఫికేషన్ పై కసరత్తు కొనసాగుతోంది. త్వరలోనే షెడ్యూల్ ఖరారు చేసేందుకు ఉన్నత విద్యామండలి సిద్ధమవుతోంది. ప్రాథమికంగా పరీక్ష తేదీలను కూడా ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం.

    మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్…! షెడ్యూల్ ఖరారుపై కసరత్తు
    మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్…! షెడ్యూల్ ఖరారుపై కసరత్తు

    మే ఫస్ట్ వీక్ లో ఎగ్జామ్స్….!

    టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026 పరీక్షను మే మొదటి వారంలో నిర్వహించే యోచనలో ఉన్నత విద్యామండలి ఉంది. మే 4, 5 తేదీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే షెడ్యూల్ పై కసరత్తు పూర్తి కాగా…. ప్రభుత్వానికి కూడా సమర్పించింది. ఇందుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే… అధికారికంగా షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది.

    ఈసారి కూడా జేఎన్టీయూనే ఎంట్రెన్స్ బాధ్యతలను చూసే అవకాశం ఉంది. ఎప్‌సెట్‌ షెడ్యూల్ వచ్చే వారం లేదా మరో వారంలో ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంటర్, జేఈఈ పరీక్షల దృష్ట్యా…మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తే ఉత్తమం అని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    షెడ్యూల్ ఖరారు అయితే జనవరి చివర్లో లేదా ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది. మార్చి నెలలో ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తంగా చూస్తే… విద్యా్ర్థులకు ఇబ్బందులు రాకుండా ఈఏపీసెట్ షెడ్యూల్ ఉండేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

    ఈసారి ఏప్రిల్ చివరి, మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్ పరీక్షలను నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మాసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలను వేర్వురు తేదీల్లో నిర్వహించారు. ప్రాథమిక కీలను విడుదల చేసిన తర్వాత….మే రెండో వారంలో ఫలితాలను ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ ఖరారు… సీట్ల భర్తీని పూర్తి చేశారు.

    News/Telangana/TG EAPCET 2026 : మే మొదటి వారంలో ఈఏపీసెట్…! షెడ్యూల్ ఖరారుపై కసరత్తు
