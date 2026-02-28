Edit Profile
    TG Edcet 2026 Updates : టీజీ ఎడ్‌సెట్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - దరఖాస్తు విధానం, ముఖ్య తేదీలివే

    TG Edcet Notification 2026 : టీజీ ఎడ్‌సెట్ -2026  దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.ఏప్రిల్ 18వ తేదీ వరకు ఎలాంటి ఆలస్య రుసుం లేకుండా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.మే 12వ తేదీన ఎంట్రెన్స్ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Feb 28, 2026 10:37 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలోని బీఈడీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే టీజీ ఎడ్ సెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష ద్వారా 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు.

    తెలంగాణ ఎడ్ సెట్ దరఖాస్తులు (image source istoc)
    దరఖాస్తు తేదీలు….

    ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఎడ్‌సెట్ ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఏప్రిల్ 18వ తేదీ వరకు ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. రూ. 250 ఆలస్య రుసుంతో ఏప్రిల్ 22 వరకు అవకాశం కల్పించారు. ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కింద సాధారణ అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఇక ఎస్సీ,ఎస్టీ,దివ్యాంగులకు రూ.550 గా నిర్ణయించారు.

    అర్హతలు…

    టీజీ ఎడ్‌సెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే… డిగ్రీ పూర్తి అయిన అభ్యర్థులు అర్హులవుతారు. వారి విద్యా అర్హతల ఆధారంగా సంబంధిత సబ్జెక్టును ఎంచుకుంటారు. ఈ ఎగ్జామ్ మొత్తం 150 మార్కులకు ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. 2 గంటల సమయం ఉంటుంది.

    పరీక్ష తేదీ….

    టీజీ ఎడ్ సెట్ - 2026 పరీక్షను మే 12వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. రెండు సెషన్లలో పూర్తి చేస్తారు. మొదటి సెషన్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రెండో సెషన్‌ నిర్వహిస్తారు.

    టీజీ ఎడ్ సెట్ - అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా…

    1. ముందుగా https://edcet.tgche.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని Application Fee Payment లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
    3. ఆ తర్వాత Fill Application Form పై నొక్కాలి. ఇక్కడ పేమెంట్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి
    4. ప్రొసిడ్ ఫిల్ అప్లికేషన్ పై నొక్కితే దరఖాస్తు ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
    5. ఇక్కడ మీ పూర్తి వివరాలను ఎంట్రీ చేయటంతో పాటు ఫొటో, సంతకం కూడా అప్ లోడ చేయాలి.
    6. చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
    7. రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ నెంబర్ తో హాల్ టికెట్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నెంబర్ ను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.

    ఈసారి తెలంగాణ ఎడ్‌సెట్‌ ప్రవేశ పరీక్షను వరంగల్ లోని కాకతీయ యూనివర్శిటీ నిర్వహిస్తోంది. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలో అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. రిజర్వేషన్లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహణ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టి… సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ ఫేజ్ లు పూర్తి అయి సీట్లు మిగిలితే… స్పాట్ అడ్మిషన్ల ప్రకటన ఉంటుంది. దీనిపై ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది.

    News/Telangana/TG Edcet 2026 Updates : టీజీ ఎడ్‌సెట్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - దరఖాస్తు విధానం, ముఖ్య తేదీలివే
