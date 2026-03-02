Edit Profile
    తెలంగాణలోని ప్రతి జిల్లాలో మహిళల పెట్రోల్ బంకులు.. మార్గదర్శకాలు!

    తెలంగాణలోని ప్రతి జిల్లాలో మహిళలు పెట్రోల్ బంకులు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి కొన్ని మార్గదర్శకాలు బయటకు వచ్చాయి.

    Published on: Mar 02, 2026 3:44 PM IST
    By Anand Sai
    మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రతిష్టాత్మక ప్రణాళికలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద అన్ని జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాల్లో మహిళలతో పెట్రోల్ పంపులను ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు ప్రారంభించింది.

    పెట్రోల్ పంప్
    పెట్రోల్ పంప్

    ఈ పెట్రోల్ బంకులను ఏరియా లెవల్ ఫెడరేషన్లు(ఏఎల్ఎఫ్‌), టౌన్ లెవల్ ఫెడరేషన్లు (టీఎల్‌ఎఫ్) ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రతి జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో సంబంధిత జిల్లా మహిళా సమాఖ్య కనీసం ఒక పెట్రోల్ పంపు ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల అధికారులను ఆదేశించారు.

    అధికారుల ప్రకారం.. ఈ చొరవ మహిళా సమాఖ్యలకు స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో జిల్లా స్థాయిలో పారదర్శకంగా, వృత్తిపరంగా ఇంధన రిటైల్ కార్యకలాపాలను చేయవచ్చు. పెట్రోల్ పంపుల ద్వారా ఇందిరా మహిళా శక్తిలో భాగంగా మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అన్ని జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలలో దశలవారీగా అమలు ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    తెలంగాణ మున్సిపల్ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలన మిషన్(MEPMA) ALF, TLFల ద్వారా పెట్రోల్ పంపులను స్థాపించడానికి సమగ్ర మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.

    సంబంధిత జిల్లా సమాఖ్య లేదా TLFలు నిర్వహించే పెట్రోల్ పంపులను ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు ప్రారంభించాలని అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లను కూడా కోరింది. మార్గదర్శకాల ప్రకారం, సంబంధిత చమురు కంపెనీలతో సమన్వయంతో జిల్లా యంత్రాంగం ప్రధాన ప్రదేశాలలో తగిన భూమిని గుర్తిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

    భూమి లీజుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను మెప్మాకి సమర్పించాలి. అయితే లీజు డాక్యుమెంటేషన్ - నిబంధనల ప్రకారం 20 లేదా 30 సంవత్సరాలకు చమురు కంపెనీలతో సంప్రదించి ప్రాసెస్ చేస్తారు. అవి రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులను భరిస్తాయి.

    టీఎల్‌ఎఫ్‌, ఏఎల్ఎఫ్‌లు చమురు కంపెనీలతో చర్చల ఆధారంగా నిర్మాణ, సంసిద్ధత పనులను చేపడతాయి. జిల్లా కలెక్టర్ ఆమోదించిన తీర్మానాల ద్వారా టీఎల్‌ఎఫ్‌/ఏఎల్ఎఫ్‌ వర్కింగ్ క్యాపిటల్‌ను సమీకరిస్తాయి. సజావుగా పనిచేయడానికి మెప్మా, సంబంధిత సమాఖ్య మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం జరుగుతుంది.

    చమురు కంపెనీలు డీలర్‌షిప్ లైసెన్స్‌లను జారీ చేసినప్పటికీ కార్యాచరణ నియంత్రణ టీఎల్‌ఎఫ్‌/ఏఎల్ఎఫ్‌ వద్దనే ఉంటుంది. మెప్మా సాంకేతిక, హ్యాండ్‌హోల్డింగ్ మద్దతును అందిస్తుందని, కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే ముందు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) తప్పనిసరిగా పొందాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    'సమాఖ్యలు ఉమ్మడి కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాను తెరవాలి. పాన్, వ్యాట్ రిజిస్ట్రేషన్లు పొందాలి. యజమాని పేరు మెప్మా TLF ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ లేదా మెప్మా ALF ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ అని జాబితా చేయాలి. ఇంధన పంపిణీ యూనిట్ల స్టాంపింగ్, ఇంధన అమ్మకాలను పర్యవేక్షించడానికి ఆటోమేషన్ వ్యవస్థల సంస్థాపన, డిజిటల్, మాన్యువల్ రికార్డుల నిర్వహణ కోసం మార్గదర్శకాలు లీగల్ మెట్రాలజీ విభాగంతో సమన్వయాన్ని తప్పనిసరి చేస్తాయి.' అని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

    మహిళలు నిర్వహించే పెట్రోల్ పంపుల మేనేజర్లు, ఇంధన సహాయకులను జిల్లా కలెక్టర్ల మార్గదర్శకత్వంలో టీఎల్‌ఎఫ్‌, ఏఎల్ఎఫ్‌ తీర్మానాల ద్వారా స్వయం సహాయక బృందాల నుండి ఎంపిక చేస్తారు. ముందస్తు అనుమతితో ఇంధన కమిషన్ ఛార్జీలను గౌరవ వేతనం, విద్యుత్ బిల్లులు, నిర్వహణ ఖర్చులను తీర్చడానికి ఉపయోగించవచ్చు. జిల్లా కలెక్టర్ల అధ్యక్షతన జరిగే కార్యనిర్వాహక కమిటీలు నెలకు రెండుసార్లు కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తాయి. టీఎల్ఎఫ్/ఏఎల్ఎఫ్‌లకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తిరిగి చెల్లించడంతో సహా నికర లాభాల వినియోగాన్ని నిర్ణయిస్తాయని తెలుస్తోంది.

