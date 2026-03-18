    TG ICET Registration 2026 : టీజీ ఐసెట్‌ అప్లికేషన్ గడువు పొడిగింపు - మేలో ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్

    TG ICET Registration 2026: టీజీ ఐసెట్ - 2026 దరఖాస్తు గడువును పొడిగించారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చి 23వ తేదీ వరకు లేట్ ఫీజు లేకుండానే అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. పరీక్షలు మే 13, 14 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Mar 18, 2026 11:15 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే తెలంగాణ ఐసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం… ఆలస్య రుసుం లేకుండా మార్చి 16వ తేదీ వరకు దరఖాస్తుకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఈ గడువు పూర్తి అయిన నేపథ్యంలో అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు.అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చి 23వ తేదీ వరకు లేట్ ఫీజు లేకుండానే అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.

    టీజీ ఐసెట్‌ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
    టీజీ ఐసెట్ ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా 2026- 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ అడ్మిషన్లు ఇస్తారు. గతేడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా నల్ల‌గొండ‌లోని మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ప్రవేశ పరీక్ష బాధ్యతలను చూస్తోంది.

    టీజీ ఐసెట్ 2026 - దరఖాస్తు తేదీలు:

    టీజీ ఐసెట్ - 2026 కు మార్చి 23 వరకు ఆలస్య రుసుం లేకుండా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కింద జనరల్ విద్యార్థులు రూ.750, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.550 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    రూ. 250 ఫైన్ తో మార్చి 30 వరకు, రూ. 500 ఫైన్ తో ఏప్రిల్ 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రూ. 5 వేల ఫైన్ తో మే 1, రూ. 10 వేల ఫైన్ తో మే 2,3 తేదీల్లో అప్లయ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మే 18 - 24వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

    మేలో ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్….

    టీజీ ఐసెట్ - 2026 రాత పరీక్షలను మే 13, 14 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ లో మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పరీక్ష జరగనుంది. సెషన్ 3 పరీక్ష మే 14, 2026 న సింగిల్ షిఫ్ట్ లో జరుగుతుంది.

    టీజీ ఐసెట్ పరీక్షలను మొత్తం 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 50 మార్కులు సాధిస్తే క్వాలిఫై అవుతారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్కుల నిర్ణయం వర్తించదు. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.

    ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు. గత కొంతకాలంగా ఐసెట్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సీట్లకు కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంటోంది.

