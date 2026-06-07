TG PECET 2026 Results : టీజీ పీఈసెట్ ఫలితాలు విడుదల - ర్యాంక్ కార్డు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
TG PECET 2026 Results : టీజీ పీఈసెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి ర్యాంక్ కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
TG PECET 2026 Results : రాష్ట్రంలోని శారీరక విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన టీజీ పాలిటెక్నిక్/ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (TG PECET 2026) రాసిన అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ర్యాంక్ కార్డులను ఉన్నత విద్యామండలి అధికారులు అధికారికంగా విడుదల చేశారు.
బీపీఈడీ (B.P.Ed), డీపీఈడీ (D.P.Ed) కోర్సుల్లో చేరడానికి ఈ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించారు. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి ర్యాంక్ కార్డలను నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం:
- అభ్యర్థులు మొదటగా టీజీ పీఈసెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ( https://pecet.tgche.ac.in/ ) ను సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'TG PECET 2026 Rank Card' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయ్యే కొత్త విండోలో అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- వివరాలన్నీ సరిగ్గా సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే స్క్రీన్పై మీ ర్యాంక్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అభ్యర్థులు ఈ ర్యాంక్ కార్డ్ను ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
ఈ ర్యాంక్ కార్డ్లో అభ్యర్థి సాధించిన మార్కులు, పొందిన ర్యాంకుతో పాటు పర్సనల్ వివరాలు, కేటగిరీ వారీగా వచ్చిన ర్యాంకు వివరాలన్నీ స్పష్టంగా ఉంటాయి. రాబోయే వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో సీట్ల కేటాయింపు కోసం ఈ ర్యాంక్ కార్డ్ అత్యంత కీలకం కానుంది. కాబట్టి అభ్యర్థులు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ సమయానికి దీనిని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. త్వరలోనే కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్, వెబ్ ఆప్షన్ల తేదీలను విడిగా ప్రకటిస్తామని ప్రవేశాల కమిటీ స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More