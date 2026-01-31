Edit Profile
    TG POLYCET 2026 : టెన్త్ విద్యార్థులకు అప్డేట్ - మే 13న 'పాలిసెట్‌' ఎగ్జామ్ ..!

    టీజీ పాలిసెట్ - 2026పై అప్డేట్ వచ్చేసింది. మే 13వ తేదీన ఎగ్జామ్ నిర్వహించేందుకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ వారం రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Jan 31, 2026 11:23 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్రంలోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పాలిసెట్ ఎంట్రెన్స్ పరీక్షపై కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈసారి మే 13వ తేదీన ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. టెన్త్ పాస్ అయిన వారితో పాటు ప్రస్తుతం పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు ఈ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు అర్హులవుతారు.

    తెలంగాణ పాలిసెట్ 2026
    ఈ వారంలో నోటిఫికేషన్….

    టీజీ పాలిసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ ఈ వారం రోజుల్లోపు నోటిఫికేషన్ జారీ కానుంది. ఈ మేరకు సాంకేతిక విద్యా మండలి కసరత్తు చేస్తోంది. గతేడాది ఈ పరీక్ష కోసం లక్ష మందికిపైగా విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా… ఈసారి దరఖాస్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    రాష్ట్రంలో పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు సీట్ల భర్తీకి ఈ ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తివిద్యాకోర్సులకు గతేడాది ప్రభుత్వం జారీచేసిన నిబంధనల మాదిరిగానే పాలిటెక్నిక్‌ సీట్లన్నీ రాష్ట్ర విద్యార్థులకే కేటాయించనున్నారు.

    4 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఏడేళ్లలో నాలుగేళ్లు ఇక్కడ చదివితే లోకల్‌గా పరిగణిస్తారు. నాన్‌లోకల్‌ కోటా కింద.. పదేళ్లపాటు రాష్ట్రంలో నివసించిన వారి పిల్లలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన, తెలంగాణలో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పిల్లలకు కేటాయిస్తారు.

