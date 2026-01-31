TG POLYCET 2026 : టెన్త్ విద్యార్థులకు అప్డేట్ - మే 13న 'పాలిసెట్‌' ఎగ్జామ్ ..!

రాష్ట్రంలోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పాలిసెట్ ఎంట్రెన్స్ పరీక్షపై కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈసారి మే 13వ తేదీన ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. టెన్త్ పాస్ అయిన వారితో పాటు ప్రస్తుతం పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు ఈ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు అర్హులవుతారు.
ఈ వారంలో నోటిఫికేషన్….
టీజీ పాలిసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ ఈ వారం రోజుల్లోపు నోటిఫికేషన్ జారీ కానుంది. ఈ మేరకు సాంకేతిక విద్యా మండలి కసరత్తు చేస్తోంది. గతేడాది ఈ పరీక్ష కోసం లక్ష మందికిపైగా విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా… ఈసారి దరఖాస్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రంలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు సీట్ల భర్తీకి ఈ ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తివిద్యాకోర్సులకు గతేడాది ప్రభుత్వం జారీచేసిన నిబంధనల మాదిరిగానే పాలిటెక్నిక్ సీట్లన్నీ రాష్ట్ర విద్యార్థులకే కేటాయించనున్నారు.
4 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఏడేళ్లలో నాలుగేళ్లు ఇక్కడ చదివితే లోకల్గా పరిగణిస్తారు. నాన్లోకల్ కోటా కింద.. పదేళ్లపాటు రాష్ట్రంలో నివసించిన వారి పిల్లలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన, తెలంగాణలో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పిల్లలకు కేటాయిస్తారు.