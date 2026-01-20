తెలంగాణ జిల్లా కోర్టులలో భారీగా ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్.. పోస్టుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి
తెలంగాణలో జిల్లా కోర్టులలో పలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. 859 పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ నడుస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ జ్యుడీషియల్ మినిస్టీరియల్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్, 2018 ప్రకారం నియామక ప్రక్రియ జరుగుతుంది. మంచి శాలరీతో ప్రభుత్వ వృత్తిని అందిస్తుంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులందరూ దరఖాస్తు రుసుములు, అర్హత, ఎంపిక ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ జిల్లా కోర్టులలోని వివిధ ఖాళీలను భర్తీ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 కోసం వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్ దాని అధికారిక పోర్టల్ https://tshc.gov.in/ లో విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్లో ఖాళీలు, అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, పరీక్షా విధానం, ముఖ్యమైన గడువులు, జిల్లా-నిర్దిష్ట సమాచారం వంటి ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించే ముందు అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా చదవాలి.
ఖాళీలు
- ఆఫీస్ సబార్డినేట్ 319
- ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ 61
- ఎగ్జామినర్ 49
- కాపీయిస్ట్ 63
- ప్రాసెస్ సర్వర్ 95
- రికార్డ్ అసిస్టెంట్ 36
- టైపిస్ట్ 42
- జూనియర్ అసిస్టెంట్ 159
- స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ III 35
ముఖ్యమైన తేదీలు
తెలంగాణ జిల్లా కోర్టు దరఖాస్తు ఫారం 2025, జనవరి 19, 2026న అధికారిక నియామక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. జనవరి 24, 2026 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువులోగా ఆన్లైన్లో తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. ఈ గడువు ఫిబ్రవరి 13, 2026 (రాత్రి 11:59 గంటల వరకు) వరకు ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారులు అర్హతలు, అవసరమైన వివరాలను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయాలి. చివరి తేదీకి ముందుగానే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు
తెలంగాణ జిల్లా కోర్టు రిక్రూట్మెంట్ 2026 కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ కేటగిరీ ప్రకారం దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుసుమును నిర్దేశిత చెల్లింపు గేట్వే ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే చెల్లించాలి. ఓసీ / బీసీ అభ్యర్థులు: రూ.600, ఎస్సీ / ఎస్టీ / ఈడబ్ల్యూఎస్ / మాజీ సైనికులు / దివ్యాంగులు (PWD): రూ.400 ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
విద్యా అర్హత
విద్యా అర్హతలు, వయోపరిమితులు, ఇతర అవసరాలు ఉన్నాయి. ఎంపిక ప్రక్రియకు అర్హత సాధించడానికి అభ్యర్థులు ఈ ప్రమాణాలను కలిగి ఉండాలి. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థుల కోసం పోస్ట్ వారీగా విద్యా అర్హత వివరాలను అందించాం.
స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్-III: ఇంగ్లీష్ షార్ట్హ్యాండ్ (120 wpm), ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ (45 wpm), కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్తో డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.
జూనియర్ అసిస్టెంట్: ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంతో డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.
టైపిస్ట్: డిగ్రీ, ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వేగం 45 wpm కలిగి ఉండాలి.
ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.
ఎగ్జామినర్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) లేదా దానికి సమానమైన ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
కాపీయిస్ట్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2)తో పాటు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వేగం 45 wpm ఉండాలి.
రికార్డ్ అసిస్టెంట్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
ప్రాసెస్ సర్వర్: ఎస్ఎస్సీ/ 10వ తరగతి లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయోపరిమితి
తెలంగాణ జిల్లా కోర్టు 2026కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న కటాఫ్ తేదీ నాటికి వయోపరిమితిని తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి. కనీస వయోపరిమితి 18 సంవత్సరాలు.
స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్-III, జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, ఎగ్జామినర్, కాపీయిస్ట్ మరియు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గరిష్ట వయోపరిమితి 46 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
ప్రాసెస్ సర్వర్ పోస్టుకు గరిష్ట వయోపరిమితి 45 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగుల (PWD) వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎలా అప్లై చేయాలి?
- నియామక అధికారిక వెబ్సైట్ tshc.gov.inని సందర్శించండి.
- తెలంగాణ జిల్లా కోర్టు నియామకం 2026 నోటిఫికేషన్ను జాగ్రత్తగా చదవండి.
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తి చేయండి. లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఆధారాలతో లాగిన్ అవ్వండి.
- మీ సరైన వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలతో దరఖాస్తు ఫారమ్ను పూరించండి.
- ఫోటో, సంతకం, సర్టిఫికెట్లు వంటి అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
- నిర్దేశిత ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి.
- ఫారమ్ను జాగ్రత్తగా సమీక్షించి సమర్పించండి. డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోండి.