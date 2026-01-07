Edit Profile
    జన నాయగన్ రిలీజ్ వాయిదా.. దళపతి విజయ్ చివరి మూవీకి ఊహించని షాక్.. కోర్టు తీర్పు రాకపోవడంతో..

    దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ మూవీ ఊహించినట్లే వాయిదా పడింది. సీబీఎఫ్‌సీ సర్టిఫికెట్ విషయంలో మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్‌లో ఉంచిన నేపథ్యంలో సినిమాను వాయిదా వేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు.

    Published on: Jan 07, 2026 9:27 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    దళపతి విజయ్ చివరి సినిమాకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. జనవరి 9న థియేటర్లలో రిలీజ్ కావాల్సిన జన నాయగన్ మూవీ రిలీజ్ ను వాయిదా వేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆ సినిమా మలేషియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయిన మాలిక్ స్ట్రీమ్స్ కార్పొరేషన్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ మూవీ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ పై తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    వాయిదా పడిన జన నాయగన్

    అనుకున్నదే జరిగింది. దళపతి విజయ్ అభిమానులకు నిరాశ తప్పలేదు. ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అతని చివరి మూవీ 'జన నాయగన్' విడుదల వాయిదా పడింది. అనివార్య కారణాల వల్ల సినిమాను పోస్ట్‌పోన్ చేస్తున్నట్లు మలేషియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేయడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదు.

    జనవరి 9న థియేటర్లలో పండగ చేసుకోవాలనుకున్న ఫ్యాన్స్‌కు ఇది నిజంగా చేదు వార్తే. బుధవారం (జనవరి 7) సాయంత్రం ఎక్స్ వేదికగా వచ్చిన ఈ ప్రకటనతో సస్పెన్స్‌కు తెరపడింది.

    మలేషియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ క్లారిటీ

    ఈ సినిమా మలేషియా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయిన మాలిక్ స్ట్రీమ్స్ కార్పొరేషన్ సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. "అనివార్య కారణాల వల్ల సినిమా విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నాం" అని ట్వీట్ చేశారు.

    మద్రాస్ హైకోర్టులో సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీపై విచారణ జరగగా.. కోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. తీర్పు రాకుండా, సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ లేకుండా సినిమాను రిలీజ్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి వాయిదా వేయక తప్పలేదు.

    ఫ్యాన్స్ నిరాశ

    నిన్నటి వరకు బుకింగ్స్ జోరుగా సాగాయి. మలేషియాలో రికార్డులు కూడా క్రియేట్ అయ్యాయి. కానీ చివరి నిమిషంలో ఇలా జరగడంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడనేది ఇంకా నిర్మాణ సంస్థ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

    అయితే మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఎప్పుడో ప్రారంభం కాగా.. ఇప్పటికే రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేయడం విశేషం. రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. అదే స్థాయిలో బుకింగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో కేవలం మొదటి రోజు కోసమే రూ. 32 కోట్లు రావడం విశేషం.

    ఇక మలేషియాలో బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయిన గంటన్నరలోనే 90,000 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. విజయ్ గత చిత్రం 'లియో' (1.08 లక్షల టికెట్లు) రికార్డును ఇది దాటేలా ఉంది. అక్కడ ఈ సినిమాకు '16' రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    ఇండియా విషయానకి వస్తే.. కర్ణాటక, కేరళ వంటి పరిమిత ప్రాంతాల్లోనే బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయినా.. ఇండియాలో 2.93 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. సాక్నిల్క్ (Sacnilk) ప్రకారం.. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో రూ. 7.7 కోట్లు వసూలు చేసింది.

