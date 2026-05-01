TG TET 2026 : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్… ఎడిట్ ఆప్షన్ విండో ఓపెన్..! చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
TG TET Edit Option : తెలంగాణ టెట్ (TG TET 2026) దరఖాస్తుల్లో తప్పులను సరిచేసుకునేందుకు విద్యాశాఖ అవకాశం కల్పించింది. మే 3వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఎడిట్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
TG TET Edit Option : టీజీ టెట్ - 2026కి సంబంధించి విద్యాశాఖ మరో అప్డేట్ ఇచ్చింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగిసిన నేపథ్యంలో…. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తుల్లో దొర్లిన తప్పులను సరిచేసుకునేందుకు ఎడిట్ ఆప్షన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది.
అభ్యర్థులు తమ వివరాలను సరిచేసుకునేందుకు మే 3వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్పులకు అవకాశం ఉండదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. హాల్ టికెట్లు జారీ చేసిన తర్వాత లేదా ఫలితాల వెల్లడి సమయంలో తప్పులు గుర్తిస్తే అభ్యర్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి…. ప్రతి అభ్యర్థి తమ దరఖాస్తును మరోసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.
టీజీ టెట్ అప్లికేషన్ - ఎడిట్ ప్రాసెస్ ఇలా
- అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgtet.aptonline.in/ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని Correction Application లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్, జర్నల్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఇక్కడ మీ వివరాలను ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు.
- చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే ఎడిట్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
మే నెలలో నిర్ణీత తేదీల్లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) విధానంలో టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. పరీక్షకు వారం రోజుల ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో హాల్ టికెట్లను ఉంచుతారు. టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఏ డీఎస్సీ పరీక్షనైనా రాసుకోవచ్చు.
అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. మొత్తం 150 మార్కులకు ఈ ఎగ్డామ్ నిర్వహిస్తారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఏడాదికి రెండు సార్లు టెట్ నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
