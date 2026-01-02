TG TET Exams 2026 : రేపట్నుంచి తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు - అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు
టీజీ టెట్ పరీక్షలకు సర్వం సిద్ధమైంది. శనివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. జనవరి 20వ తేదీ వరకు 9 రోజుల్లో 15 సెషన్లలో జరగనున్నాయి. https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లో హాల్ టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Published on: Jan 02, 2026 9:36 AM IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
తెలంగాణ టెట్ జనవరి-2026 పరీక్షల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. ఈ పరీక్షలు జనవరి 3వ తేదీన ప్రారంభమైం… జనవరి 20వ తేదీతో ముగుస్తాయి. అంటే 9 రోజుల్లో 15 సెషన్లలో పరీక్షలను పూర్తి చేస్తారు.
విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం… మొదటి సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఈసారి గతంతో పోల్చితే టీజీ టెట్ - 2026కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులున్నారు.
అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు :
- అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి ముందుగానే చేరుకోవాలి. గంటన్నర ముందే నుంచే అభ్యర్థులను అనుమతిస్తారు.
- గేట్లను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అభ్యర్థులను అనుమతించరు.
- అభ్యర్థులు తప్పని సరిగా హాల్ టికెట్ ను తీసుకెళ్లాలి.
- ఏదైనా ఒక ఒరిజినల్ ఐడీ కార్డు వెంట తీసుకెళ్లాలి.
- ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షకేంద్రం లోపలికి తీసుకెళ్లడానికి వీలు లేదు.
- హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు అందులో వివరాలను సరి చూసుకోవాలి.
- హాల్టికెట్పై ఫొటో, సిగ్నేచర్ సరిగ్గా లేకపోతే అభ్యర్థులు ఫొటోను అతికించి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్తో సంతకం చేయించుకోవాలి.
- అభ్యర్థి పేరులో దోషాలు, తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, డిసేబిలిటీ వంటి వివరాలు సరిగా లేకుంటే పరీక్ష హాలులో నామినల్ రోల్ కమ్ ఫొటో ఐడెంటిటీలో సవరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- పరీక్ష సమయం పూర్తి అయిన తర్వాతనే అభ్యర్థులను బయటికి అనుమతిస్తారు.
టీజీ టెట్ - 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్ వివరాలు….
- జనవరి 3న రెండు సెషన్స్ లో మ్యాథమాటిక్స్ అండ్ సైన్స్ పేపర్ 2 పరీక్ష ఉంటుంది.
- జనవరి 4న మొదటి సెషన్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ 2 పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- జనవరి 5న మొదటి సెషన్ సోషల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 పరీక్ష
- జనవరి 6న మొదటి సెషన్ సోషల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 పరీక్ష ఉంటుంది.
- జనవరి 19వ తేదీన మెుదటి సెషన్లో పేపర్ 1(మైనర్) పరీక్ష.. అన్ని జిల్లాల అభ్యర్థులకు నిర్వహిస్తారు. బెంగాలీ, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్, ఉర్దూ, మరాఠీ మీడియంలో వారికి ఉంటుంది.
- జనవరి 20వ తేదీన మెుదటి సెషన్ పేపర్ 2(మైనర్) పరీక్ష మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్ అభ్యర్థులకు హిందీ, కన్నడ, తమిళ్, ఉర్దూ, మరాఠీ, సంస్కృతం మీడియంలో అన్ని జిల్లాల అభ్యర్థులకు జరుగుతుంది.
- టెట్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వివరాలను https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లో పూర్తిగా తెలుసోకవచ్చు.