తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు.. ఐఎండీ హెచ్చరిక
Weather Update : ఏప్రిల్ 2వ తేదీ వరకు ఐఎండీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడనుంది.
భారత వాతావరణ శాఖ ఏప్రిల్ 2 వరకు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలుల కోసం ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీల నుంచి 41 డిగ్రీల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉండగా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన, భారీ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన, ఈదురు గాలులు, మెరుపులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్న ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు వచ్చే ఏప్రిల్ 2 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ భారత వాతావరణ శాఖ మార్చి 29న వాతావరణ సూచన విడుదల చేసింది. వచ్చే గురువారం వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలుల గురించి ఎల్లో హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అదే సమయంలో తెలంగాణ జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుంచి 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాలతో సహా మూడు జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరే అవకాశం ఉండగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 36 నుంచి 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటాయి.
ఇదిలావుండగా మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబగద్వాల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
అంతేకాకుండా ఏప్రిల్ 4, 5 తేదీలకు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలుల గురించి ఐఎండీ హైదరాబాద్ సాధారణ వాతావరణ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. కానీ ఏ జిల్లాల్లో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనలేదు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.