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గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 26 వరకు ఈ రూట్‌లలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు, మళ్లింపులు

సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు గణేష్ విగ్రహ నిమజ్జన ప్రాంతాల వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులను ప్రకటించారు. ఈ ఆంక్షలు సెప్టెంబర్ 26 మధ్యాహ్నం వరకు అమల్లో ఉంటాయి.

Published on: Sep 22, 2026, 14:10:16 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. గణేష్ నిమజ్జనాల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. కూకట్‌పల్లిలోని ఐడీఎల్ చెరువు, ప్రగతి నగర్ చెరువు, గంగారం చెరువు, కట్టమైసమ్మ చెరువు, మల్కం చెరువు పరిసర ప్రాంతాలకు, అలాగే ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులకు ఈ ఆంక్షలు వర్తిస్తాయి.

ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

ఐడీఎల్ చెరువు వద్ద, ఐడీఎల్ ప్రవేశ ద్వారం, రెయిన్‌బో విస్టా మధ్య ఉన్న ఐడీఎల్ ట్యాంక్ రోడ్డుపై గణేష్ ఊరేగింపులో పాల్గొనే వాహనాలు తప్ప మిగిలిన వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేస్తారు. ఐడీఎల్ ట్యాంక్ రోడ్డు మీదుగా కూకట్‌పల్లి వై జంక్షన్ నుండి మాదాపూర్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్, ఐడీఎల్ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద జేఎన్‌టీయూ, ఫోరమ్ మాల్, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్ వైపు మళ్లిస్తారు.

హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, హఫీజ్‌పేట్ నుండి కూకట్‌పల్లి వై జంక్షన్ వైపు వచ్చే వాహనాలు లక్కీ రెస్టారెంట్ సిగ్నల్, కేబీహెచ్‌బీ ఫోర్త్ ఫేజ్, రోడ్ నం. 1, రెమెడీ హాస్పిటల్ యూ-టర్న్ మీదుగా మళ్లిస్తారు. ఖైత్లాపూర్ ఫ్లైఓవర్, రెయిన్‌బో విస్టా, అంజయ్య నగర్ క్రాస్‌రోడ్స్, మూసాపేట్ మీదుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని కూడా సూచించారు.

ప్రగతి నగర్ చెరువు పరిసరాల్లో, శ్రీనివాస స్టీల్, త్రీ మంకీ జంక్షన్ మధ్య ఉన్న రోడ్డు సాధారణ ట్రాఫిక్‌కు మూసివేస్తారు. గండిమైసమ్మ, ప్రగతి నగర్ నుండి జేఎన్‌టీయూ వైపు వెళ్లే వాహనాలు నిజాంపేట గ్రామం, నిజాంపేట రోడ్డు మీదుగా మళ్లిస్తారు. ప్రగతి నగర్ కాలనీ వైపు వెళ్లే వాహనాలు తులసీనగర్, కోనసీమ హోటల్ రోడ్డు, నిజాంపేట గ్రామం మీదుగా మళ్లిస్తారు.

పటాన్‌చెరు నుండి వచ్చే భారీ వాహనాలు బీహెచ్ఈఎల్ జంక్షన్ వద్ద తారా నగర్ మార్కెట్, తెల్లాపూర్, గోపన్‌పల్లి మీదుగా మళ్లిస్తారు. గండిమైసమ్మ, బాలానగర్ మధ్య ప్రయాణించే భారీ వాహనాలు కూడా ప్రయాణ దిశను బట్టి బహదూర్‌పల్లి, దులాపల్లి, సూరారం, బౌరంపేట మీదుగా మళ్లిస్తారు.

మల్కం చెరువు వద్ద, ఓల్డ్ ముంబై హైవేపై దర్గా వైపు నుండి వచ్చే సాధారణ ట్రాఫిక్ రోడ్ నం.32, మల్కం చెరువు వెనక భాగం, కిమ్స్ హాస్పిటల్ లేన్ మీదుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది, తిరిగి హైవేను చేరుకుంటుంది. ఈ ఆంక్ష సెప్టెంబర్ 25 మధ్యాహ్నం నుండి సెప్టెంబర్ 26 ఉదయం 8 గంటల వరకు అమల్లో ఉంటుంది.

నిమజ్జన సమయంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై కూడా ఆంక్షలు ఉంటాయి. కూకట్‌పల్లి వై జంక్షన్ మీదుగా మియాపూర్ నుండి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే బస్సులు, హఫీజ్‌పేట్, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి మీదుగా మియాపూర్ నుండి వచ్చే బస్సులు, హెచ్‌సీయూ రోడ్ మీదుగా బీహెచ్‌ఈఎల్ జంక్షన్ నుండి గచ్చిబౌలి వైపు వెళ్లే బస్సులపై ఆంక్షలు విధించారు. వీటికి బదులుగా బీహెచ్‌ఈఎల్-పటాన్‌చెరు-ఓఆర్ఆర్ మార్గాన్ని ఉపయోగించాలని అధికారులు కోరారు. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ ప్రణాళికను రూపొందించుకునేటప్పుడు ఈ మళ్లింపులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి సహకరించాలని పోలీసులు సూచించారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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