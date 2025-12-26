ట్రాఫిక్ చలానా పేరుతో లింక్.. సైబర్ కేటుగాళ్ల కొత్త మాయాజాలం.. జాగ్రత్తగా ఉండండి
ట్రాఫిక్ చలానా పేరుతో వచ్చిన నకిలీ లింక్ను క్లిక్ చేసిన ఒక వాహనదారుడు ఏకంగా ₹6 లక్షల రూపాయలను పోగొట్టుకున్నాడు. ఇలాంటి 'చలానా స్కామ్'ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు, సూచనలు మీకోసం.
ఒక్క చిన్న అజాగ్రత్త.. జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్మును ఆవిరి చేస్తుంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారంటూ వచ్చిన ఒక మెసేజ్, ఒక వ్యక్తికి ఏకంగా ₹6 లక్షల నష్టాన్ని మిగిల్చింది. కేవలం ₹500 ఫైన్ కట్టబోయి ఇంత భారీ మొత్తాన్ని పోగొట్టుకున్న ఈ ఉదంతం ఇప్పుడు వాహనదారులను కలవరపెడుతోంది.
అసలేం జరిగింది?
సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బాధితుడికి తన వాహనంపై ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనకు సంబంధించి చలానా పడిందని, వెంటనే చెల్లించాలంటూ ఒక ఎస్ఎంఎస్ (SMS) వచ్చింది. అందులో ఒక లింక్ కూడా ఉంది. అది ప్రభుత్వ విభాగం నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ అని నమ్మిన ఆ వ్యక్తి, ఆ లింక్ను క్లిక్ చేశాడు. అది నేరుగా ప్రభుత్వ పోర్టల్ను పోలి ఉన్న ఒక నకిలీ వెబ్పేజీకి తీసుకెళ్లింది. అక్కడ తన బ్యాంకింగ్ వివరాలు ఎంటర్ చేయగానే, సైబర్ కేటుగాళ్లు అతని ఫోన్పై నియంత్రణ సాధించారు. కొద్దిసేపటికే అతని అకౌంట్ నుంచి సుమారు ₹6 లక్షలు మాయమయ్యాయి.
కేటుగాళ్లు వాడే పద్ధతులు ఇవే
సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేయడానికి అత్యాధునిక పద్ధతులను వాడుతున్నారు:
నకిలీ వెబ్సైట్లు: ప్రభుత్వ అధికారిక పోర్టల్స్ (ఉదాహరణకు పరివాహన్) లాగే కనిపించే వెబ్సైట్లను సృష్టిస్తారు.
హానికరమైన యాప్స్ (APK Files): కొన్నిసార్లు లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఫోన్లో మాల్వేర్ లేదా ప్రమాదకరమైన యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఇవి మీ ఫోన్లోని ఓటీపీ (OTP)లు, బ్యాంకింగ్ వివరాలను నేరగాళ్లకు చేరవేస్తాయి.
అత్యవసరమంటూ భయపెట్టడం: "వెంటనే చెల్లించకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దవుతుంది" లేదా "కోర్టుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది" అని భయపెట్టి తొందరగా నిర్ణయం తీసుకునేలా చేస్తారు.
మీరు సురక్షితంగా ఉండాలంటే.. పోలీసుల సూచనలు:
ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఉండటానికి పోలీసులు కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు:
అధికారిక వెబ్సైట్లే వాడండి: చలానాలను తనిఖీ చేయడానికి లేదా చెల్లించడానికి నేరుగా రాష్ట్ర ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారిక పోర్టల్ను మాత్రమే వాడండి.
లింక్లను క్లిక్ చేయకండి: మీకు వచ్చే అపరిచిత మెసేజ్లలోని లింక్లను నొక్కకండి. ప్రభుత్వ విభాగాలు ఎప్పుడూ నేరుగా పేమెంట్ లింక్లు పంపవు.
వాహనం నంబర్తో సరిచూసుకోండి: మెసేజ్లో ఉన్న వాహనం నంబర్ మీదేనా కాదా అని ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేయండి.
రహస్య వివరాలు పంచుకోవద్దు: ఏ వెబ్సైట్లోనూ మీ బ్యాంక్ వివరాలు, పిన్ (PIN) లేదా ఓటీపీలను నమోదు చేయకండి.
అధికారిక యాప్స్ మాత్రమే: ట్రాఫిక్ సంబంధిత యాప్స్ను కేవలం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
మోసపోతే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ మీరు పొరపాటున ఇలాంటి లింక్ క్లిక్ చేసినా లేదా మీ డబ్బులు మాయమైనా, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 1930 అనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయండి. లేదా www.cybercrime.gov.in పోర్టల్లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేయండి.