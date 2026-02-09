Edit Profile
    తెలంగాణలో ఘోరం.. ఇంటికి పిలుచుకుని 8 ఏళ్ల బాలికపై బంధువుల అత్యాచారం!

    తెలంగాణలో ఘోరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 8 ఏళ్ల బాలికపై బంధువులు అత్యాచారం చేశారు. తల్లిదండ్రులతో బాలిక చెప్పడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

    Published on: Feb 09, 2026 8:11 PM IST
    By Anand Sai, Bhupalpally
    లైంగిక వేధింపుల చేసేవారిపై కఠిన శిక్షలు అమలు చేస్తున్నా.. చాలా మందిలో మార్పు కనిపించడం లేదు. చిన్నారులపై కూడా దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొందరు వ్యక్తులు అభంశుభం తెలియని పిల్లల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు. తాజాగా తెలంగాణలో 8 ఏళ్ల బాలికపై బంధువులు అత్యాచారం చేశారు. బాలిక ఏడుస్తూ తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో విషయం బయటకు వచ్చింది. పూర్తి వివరాళ్లోకి వెళ్తే..

    బాలికపై అత్యాచారం
    బాలికపై అత్యాచారం

    తెలంగాణలోని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఎనిమిదేళ్ల బాలికపై ఆమె బంధువులు ఇద్దరు అత్యాచారం చేశారు. అందులో ఒకరు మైనర్ అని కూడా పోలీసులు తెలిపారు. ఈ అఘాయిత్యాలు వేర్వేరు సమయాల్లో జరిగాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ దారుణాలు ఒకటి గత వారం జరగ్గా.. మరొకటి ఆదివారం జరిగింది.

    ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి ప్రకారం.. నిందితులలో ఒకరు 21 ఏళ్ల వ్యక్తి. బాలికకు వరుసకు మామ అవుతాడు. ఆదివారం ఆమె తల్లిదండ్రులు పొలాల్లో పనికి వెళ్లారు. ఇదే సమయంలో బాలికను మామ వరుసయ్యే పొరుగున ఉన్న వ్యక్తి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. బాలికకు మాయమాటలు చెప్పాడు. తన నివాసంలో లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు.

    ఆ బాలిక బాధతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. బాగా ఏడ్చింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏడుపు చూసి.. ఏం జరిగిందని అడిగారు. తనపై మామ వరుస అయ్యే వ్యక్తి చేసిన లైంగిక దాడిని తెలిపింది. కొన్ని రోజుల క్రితం 16 ఏళ్ల వయసున్న బాలుడు తమ ఇంట్లో కూడా ఇలానే చేశాడని బాలిక తల్లిదండ్రులకు వివరించింది. అతడు కూడా బాలికకు బంధువే అవుతాడు.

    ఈ మేరకు బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత బాధితురాలు, ఆమె తల్లిదండ్రుల నుండి పోలీసులు వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసి వైద్య పరీక్షల కోసం పంపారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (POCSO) చట్టం, BNSలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. 21 ఏళ్ల నిందితుడిని, బాలుడిని అరెస్టు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.

