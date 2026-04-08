తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలపై బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్ వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
TG inter results 2026 : తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. అందరూ ఇంటర్ రిజల్ట్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు విద్యార్థులు. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలు 2026 ఏప్రిల్లోనే విడుదల కానున్నాయి. నిజానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ ఇంటర్ మెుదటి, రెండో సంవత్సరం 2026 ఫలితాలు వాయిదా పడ్డాయి. ఫలితాల విడుదల తేదీగా ఏప్రిల్ 12వ తేదీని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఫలితాలు ఆలస్యమయ్యాయి. అధికారికంగా బోర్డు ఏప్రిల్ 12వ తేదీ అని చెప్పలేదు. కానీ ఆ తేదీన ఫలితాలు వెల్లడించడం లేదని పేర్కొంది.
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం స్వల్ప జాప్యాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా బోర్డు ప్రకారం, ఫలితాలు కచ్చితంగా ఉండేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం, బోర్డు అదనపు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
కొంతమంది విద్యార్థులు కొన్ని సబ్జెక్టులలో కేవలం 2-3 మార్కుల తేడాతో ఫెయిల్ అయినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులను ఎలా పరిష్కరించాలనే దానిపై అధికారుల మధ్య చర్చలు కూడా జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే తుది ఫలితాల తేదీని ప్రకటిస్తారు. ఫలితాల ప్రకటన సమయంలో పొరపాట్లు లేదా సాంకేతిక సమస్యలను నివారించడానికి బోర్డు చర్యలు తీసుకుంటుంది.
దాదాపు స్పాట్ వాల్యూయేషన్ పూర్తయింది. ఇక సాంకేతిక సమస్యలు సరిచేసుకుని ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఏప్రిల్ మూడు లేదంటే నాలుగో వారంలో తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 రానున్నాయి.
ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 25 నుండి మార్చి 17 వరకు జరగ్గా, రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 18 వరకు జరిగాయి. జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం మార్చి 4న ప్రారంభమై ప్రస్తుతం తుది దశలో ఉంది.
ఈ సంవత్సరం పరీక్షలకు దాదాపు 9,97,075 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. వీరిలో 4,89,126 మంది మొదటి సంవత్సరం, 5,07,949 మంది రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత, విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ను నమోదు చేయడం ద్వారా బోర్డు అధికారిక పోర్టల్లో ఆన్లైన్లో తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. లాగిన్ అవ్వడానికి హాల్ టిక్కెట్లపై ఉన్న రోల్ నంబర్ అవసరం కాబట్టి, వాటిని అందుబాటులో ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎలా చెక్ చేయాలి?
- తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్స్ట్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ tgbie.cgg.gov.inకు వెళ్లండి.
- హోమ్ పేజ్ను ఓపెన్ చేసి రిజల్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
- సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- అనంతరం తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు మీ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.