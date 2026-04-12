TS Inter Results 2026 : వాట్సాప్ ద్వారా తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
TS Telangana Inter 1st 2nd Year Result 2026 : తెలంగాణ ఇంటల్ ఫలితాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈసారి విద్యార్థులు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (TGBIE) విద్యార్థులు నేడు ఉదయం 11 గంటల నుంచి (ఏప్రిల్ 12, 2026) వాట్సాప్ ద్వారా నేరుగా తమ బోర్డ్ పరీక్ష ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ పోర్టల్లోనూ లాగిన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్ సెంటర్ను సందర్శించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు.
వాట్సాప్ ద్వారా ఇంటర్ ఫలితాలు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
- 8096958096ని మీ కాంటాక్ట్లలో "MeeSeva Telangana"గా సేవ్ చేయండి
- వాట్సాప్ తెరిచి "Hi" అని పైన నెంబర్కు పంపండి. మీసేవ చాట్బాట్ మొదలవుతుంది.
- "BIE Exam Result" టైప్ చేసి ఓపెన్ సర్వీస్ నొక్కండి
- మీ రోల్ నంబర్ నమోదు చేయండి, సంవత్సరం (1వ / 2వ), స్ట్రీమ్ (జనరల్ / వొకేషనల్) ఎంచుకోండి.
- సబ్మిట్ చేయండి. మీ ఫలితం వాట్సాప్లో తక్షణమే కనిపిస్తుంది..
- తర్వాత దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
మీసేవ వాట్సాప్ కేవలం సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, ప్రజలు ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే ప్లాట్ఫారమ్, దీని ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలు ప్రతి పౌరుడిని చేరుకుంటున్నాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంటుంది.
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ వార్షిక వార్షిక పరీక్షలు జరిగాయి. సుమారు 9.9 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. వీరిలో 4,89,126 మంది మొదటి సంవత్సరం, 5,07,949 మంది రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరంతా కూడా ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలను ఇంటర్ బోర్డు వెబ్ సైట్ మాత్రమే కాకుండా హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు వెబ్సైట్లోనూ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంట్రీ చేసి క్షణాల వ్యవధిలోనే డిస్ప్లే అవుతాయి.
ఇంటర్ బోర్డు వెబ్సైట్లో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
- తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్స్ట్ కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ tgbie.cgg.gov.in లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని ఇంటర్ రిజల్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
- సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- అనంతరం ఫలితాలు మీ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా రిజల్ట్ కాపీని పొందొచ్చు.
