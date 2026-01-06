Edit Profile
    భవిష్యత్ తరాల కోసమే హిల్ట్ పాలసీ తీసుకొస్తున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

    భవిష్యత్ తరాల కోసమే హిల్ట్ పాలసీ తీసుకొస్తున్నామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. ఈ పాలసీ ద్వారా పారిశ్రామిక ప్రాంతం.. నివాస ప్రాంతంగా మారుతుందని స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Jan 06, 2026 5:55 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్(HILT) పాలసీపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడారు. హిల్ట్ పాలసీని సాదాసీదా భూమార్పిడిగా చూస్తున్నారని, దీనిపై సద్విమర్శలు చేస్తే స్వీకరిస్తామని తెలిపారు. హిల్ట్ పాలసీ ద్వారా పారిశ్రామిక ప్రాంతం నివాస ప్రాంతంగా మారుతుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఓఆర్ఆర్ లోపలి ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం లేకుండా చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నిస్తున్నారని శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు.

    మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
    మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

    'నగర కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ దాటి తరలించనున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యావరణాన్ని కాపాడటం, రాబోయే తరాలకు పరిశుభ్రమైన, స్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్ధారించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సమాజం ఆరోగ్యకరమైన, కాలుష్య రహిత వాతావరణాన్ని తదుపరి తరానికి అందిస్తుందో లేదో ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. మన పూర్వీకులు స్వచ్ఛమైన, సుసంపన్నమైన సహజ వాతావరణాన్ని వదిలి వెళ్ళారు. ప్రకృతిని ఒకసారి నాశనం చేస్తే దానిని పునరుద్ధరించలేం.' అని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు నొక్కి చెప్పారు.

    సహజ వనరులను రక్షించడం, భవిష్యత్తు కోసం వాటి మనుగడను నిర్ధారించడం ప్రస్తుత తరం బాధ్యత అని శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. HILT విధానంపై విమర్శలకు ప్రతిస్పందిస్తూ, కొందరు దీనిని కేవలం భూ మార్పిడి ప్రక్రియగా చూస్తున్నారని చెప్పారు. నగరంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దాటి పరిశ్రమలను తరలించడంతో పాటు నగరంలోని పారిశ్రామిక మండలాలను నివాస ప్రాంతాలుగా మార్చడమే ఈ విధానం ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు.

    HILT పాలసీపై నిర్మాణాత్మక విమర్శలు స్వాగతిస్తామని, అయితే నిరాధారమైన ఆరోపణలకు పాల్పడేవారు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. భవిష్యత్ తరాల భవిష్యత్తు, భూమి, పర్యావరణం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టామని పునరుద్ఘాటించారు.

    ఎన్నికల అంశాలపై శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ.. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(SIR) ప్రక్రియను ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వహిస్తోందని అన్నారు. అర్హత కలిగిన పౌరుల ఓట్లు తొలగించరు అని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతమైన పాలనకు కట్టుబడి ఉందని అన్నారు.

    మరోవైపు పోటీతత్వాన్ని కొనసాగించడానికి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్కెట్ రేటు కంటే తక్కువ ధరలకు పరిశ్రమలకు భూమిని అందించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చెప్పారు. పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అక్కడి పరిశ్రమలకు నామమాత్రపు రేటుకు దీర్ఘకాలిక లీజులపై భూమిని అందిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు.

    కాగ్నిజెంట్ దాదాపు 5,000 మందికి ఉపాధి కల్పించే కొత్త క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేస్తుండగా, ఇన్ఫోసిస్ పోచారం, విప్రో, కాగ్నిజెంట్‌లలో విస్తరణలు వేల సంఖ్యలో అదనపు ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. పోచారంలో ఇన్ఫోసిస్ విస్తరణ ద్వారా దాదాపు 17,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందన్నారు. విప్రో విస్తరణ ద్వారా మరో 5,000 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.

    ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు నల్గొండ మునిసిపాలిటీని.. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌గా అప్‌గ్రేడ్ చేసే బిల్లును మంగళవారం తెలంగాణ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు.

