తెలంగాణలో తీవ్రమవుతున్న వడగాలులు.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సూచన
Telangana Weather Update : తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. ఓవైపు వడగాలులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. మరోపైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తాజా వాతావరణ సూచన ప్రకారం తెలంగాణలో తీవ్రమైన వేడి వాతావరణం నెలకొననుంది. ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40-41 డిగ్రీలకు చేరే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, వీటితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
మరాఠ్వాడా నుండి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు విస్తరించి ఉన్న ఒక ద్రోణి వాతావరణంపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల వడగళ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు మొదట్లో సాధారణ స్థాయికి దగ్గరగానే ఉంటాయని, ఆ తర్వాతి నాలుగు రోజుల్లో మాత్రం సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఉష్ణోగ్రతలు 38 నుంచి 39 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న వేడి రోజంతా కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్, నల్గొండ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురుగా తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు, వర్షంతో సహా ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు సంభవించవచ్చు.
హైదరాబాద్లో కూడా సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. దీంతో వేడి నుండి కొద్దిసేపు ఉపశమనం లభిస్తుంది.
రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురుగా వర్షం లేదా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో వాతావరణం చాలా వరకు పొడిగానే ఉంటుంది, అక్కడక్కడా మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. చాలా ప్రాంతాల్లో రోజంతా వేడి, పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుంది.
వాతావరణ సూచన ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిశ్రమ వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. అక్కడక్కడా పరిమితంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాలుల పరిస్థితులు ఎక్కువే ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More