কেন মহাদেবকেও ভিক্ষা নিতে হয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণার থেকে? জানুন সেই কাহিনি

কেন মহাদেবকেও ভিক্ষা নিতে হয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণার থেকে? জানুন সেই কাহিনি
একবার মহাদেবকেও হাত পাততে হয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণার সামনে। কী ঘটেছিল তখন? জেনে নিন।
চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয় অন্নপূর্ণা পুজো। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে এই পুজোটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মা অন্নপূর্ণা হলেন অন্ন ও পুষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কৃপায় সংসারে কোনোদিন খাবারের অভাব হয় না—এমনই বিশ্বাস ভক্তদের হৃদয়ে।
সংসারে অভাব-অনটন দূর করতে এবং অন্নের সংস্থান নিশ্চিত করতে দেবী অন্নপূর্ণার আরাধনা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। দেবী অন্নপূর্ণা মূলত দেবী দুর্গা বা পার্বতীরই এক শান্ত ও মমতাময়ী রূপ। তাঁর এক হাতে রয়েছে অন্নের পাত্র এবং অন্য হাতে রত্নখচিত হাতা, যা দিয়ে তিনি জগতবাসীকে অন্ন বিলিয়ে দেন।
অন্নপূর্ণা পুজোর নেপথ্যের কাহিনি: শিব ও পার্বতীর লীলা
পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, একবার মহাদেব এবং পার্বতীর মধ্যে এক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। শিব বলেন, ‘জগত এক মায়া, এবং খাদ্যও একটি মায়া।’ এই কথা শুনে দেবী পার্বতী রুষ্ট হন এবং তিনি জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। দেবী যেহেতু প্রকৃতিরূপী অন্নপূর্ণা, তাই তিনি অন্তর্হিত হওয়া মাত্রই ত্রিভুবনে দেখা দেয় প্রবল দুর্ভিক্ষ। চারদিকে হাহাকার পড়ে যায় এবং খোদ মহাদেবও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন।
অবশেষে মহাদেব বুঝতে পারেন যে, শরীর থাকলে তাকে রক্ষা করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন আছে এবং খাদ্য মায়া নয়, বরং এক পরম ব্রহ্ম। শিব যখন অন্নের সন্ধানে বের হন, তখন তিনি দেখেন একমাত্র কাশীবান বারাণসীতেই অন্নের ভাণ্ডার অক্ষয় রয়েছে। দেবী সেখানে অন্নপূর্ণা রূপে আবিষ্ট হয়ে ভক্তদের অন্ন দিচ্ছেন। তখন মহাদেব স্বয়ং ভিক্ষাপাত্র হাতে দেবীর কাছে আসেন এবং বলেন— ‘ভিক্ষাং দেহি’। দেবী স্মিত হাস্যে মহাদেবকে অন্ন দান করেন। সেই থেকেই মা অন্নপূর্ণার আরাধনা শুরু হয়।
শক্তিবাদ ও পুরাণের দৃষ্টিতে অন্নপূর্ণা
পুরাণ: দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী, অন্নপূর্ণা হলেন সৃষ্টির আধার। কাশী বা বারাণসী হলো তাঁর প্রধান ক্ষেত্র। বলা হয়, কাশীতে কেউ না খেয়ে থাকে না, কারণ স্বয়ং দেবী সেখানে অন্ন বিলিয়ে দেন।
শক্তিবাদ: শাক্ত দর্শনে অন্নপূর্ণা হলেন 'পুষ্টিকারিণী' শক্তি। তিনি কেবল শারীরিক খিদে মেটান না, বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খিদেও মেটান। সাধকের কাছে তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেবী। তাঁর কৃপা ছাড়া কোনো সাধক পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না।
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, যাদের কুণ্ডলীতে চন্দ্র বা শুক্র গ্রহ দুর্বল এবং পরিবারে সবসময় আর্থিক টানাটানি বা অশান্তি লেগেই থাকে, তাঁদের জন্য অন্নপূর্ণা পুজো অত্যন্ত ফলদায়ক। চৈত্র মাসের এই তিথিতে দেবীর আরাধনা করলে ঘরের বাস্তুদোষ দূর হয় এবং 'অন্নদোষ' থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে অন্নপূর্ণা পুজোর দিন চাল বা শস্য দান করা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য হয়।
বাংলায় অন্নপূর্ণা পুজোর ঐতিহ্য
বাংলার জমিদারী ইতিহাসে অন্নপূর্ণা পুজোর বিশাল মহিমা রয়েছে। বিশেষ করে শোভাবাজার রাজবাড়িতে এবং চন্দননগরের বিভিন্ন চালপট্টিতে এই পুজো মহাসমারোহে পালিত হয়। অনেক বনেদি বাড়িতে অন্নপূর্ণার মূর্তি সোনার বা রুপোর হয়, যা আভিজাত্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক।
অন্নপূর্ণা পুজো আমাদের শেখায় খাবারের অপচয় না করতে এবং আর্তকে অন্নদান করতে। দেবীর হাতের অন্নপাত্র আসলে পৃথিবীর উর্বরতার প্রতীক। বর্তমান বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়ে মা অন্নপূর্ণার আরাধনা প্রতিটি মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এক বড় ভরসা। দেবীর আশীর্বাদে সবার ঘরে অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকুক, এটাই হোক এই বছরের প্রার্থনা।