Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? দেখে নিন ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ রবিবারের ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফলে। রাশিফলে আজ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কে কে লাকি, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষ গণনা। গ্রহদের অবস্থান, নক্ষত্রদের অবস্থানের নিরিখে কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু
আপনার বাবা আপনার কিছু কথায় বিরক্ত হতে পারেন। আপনার ব্যবসায়ের উত্থান-পতনের কারণে আপনি কিছুটা চাপে থাকবেন, কিন্তু আপনি এখনও ভালো লাভ অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসবে, যা আপনার অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উচিত। রাজনীতিতে কর্মরতদের অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।
মকর
দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। আপনার অন্যদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন, তবে আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে। অবিবাহিতরা তাদের সঙ্গীকে মিস করতে পারে, তবে পরে আবেগের প্রভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য আপনি অনুতপ্ত হবেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, তাই যেকোনো বিষয়ে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
আপনি যদি কোনও অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেন তবে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হতে পারে এবং আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন তবে যাওয়ার আগে আপনার মায়ের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
মীন
আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করবেন, যা আপনাকে তাড়াহুড়ো করবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, আপনার আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি করবে। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সেই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার কাজের বিষয়ে আপনার আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )