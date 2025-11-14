Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: সুখের সময় আসছে কর্কট সহ অনেকের! গুরু বৃহস্পতির কৃপা বর্ষণে লাকি কারা?

    গুরু বৃহস্পতি একাধিক রাশিকে কৃপা করবেন।

    Published on: Nov 14, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রমতে গুরু বৃহস্পতির অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেবগুরু হিসাবে পরিচিত। কর্কট রাশিতে গুরু বৃহস্পতি প্রায় ১২ বছর পর প্রবেশ করতে চলেছেন। তারফলে হংস মহাপুরুষ যোগ ও কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ তৈরি হবে। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। ২০২৬ সালে এই যোগের ফলে বহু রাশির জাতক জাতিকারাই সুখের মুখ দেখবেন। কারা লাকি, দেখে নিন।

    গুরু বৃহস্পতি তৈরি করতে চলেছেন কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ।
    কর্কট

    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ আপনার রাশিতে লগ্নভাবে তৈরি হবে। মান সম্মান প্রাপ্তি হতে পারে। কোনও পুরস্কার পেতে পারেন। নতুন নতুন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। এই সময় করা কোনও চেষ্টা আপনাকে ভালো লাভ দেবে। এই সময় যাত্রা বা কোনও সম্পর্ক আগের থেকে ভালো প্রমাণিত হতে পারে। যাঁরা চাকরিহীন, তাঁরা ভালো কোনও কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

    তুলা

    এই রাজযোগ আপনার রাশির কর্মভাবে তৈরি হবে। কাজের দিক থেকে এই সময় আপনার ভালো লাভ হতে পারে। একইসঙ্গে কোনও নতুন প্রজেক্ট বা ব্যবসায় যোগ দিতে পারেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা বা বোঝার ক্ষমতা দিয়ে ভালো কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ব্যবসাদারদের ভালো লাভ হতে পারে।ব্যবসায় বিস্তার হবে।

    কন্যা

    কেন্দ্র ত্রিকোণ রাজযোগ আয়ের দিক থেকে ও লাভের দিক থেকে শুভ প্রমাণিত হবে। তাই এই সময় আপনার আয় ও লাভের স্থান আগের থেকে ভালো হবে। নতুন নতুন সূত্র থেকে আসবে টাকা। নতুন সুযোগ পাবেন। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ব্যবসা বা চাকরিতে লাভের সংকেত মিলবে। আপনার পরিশ্রম আরও লাভ দেবে। বড় কোনও লাভের রাস্তা খুলে যাবে। শেয়ার বাজারে নিবেশ থাকলে লাভ দিতে পারে বলে জ্যোতিষমত।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Lucky Zodiac Signs: সুখের সময় আসছে কর্কট সহ অনেকের! গুরু বৃহস্পতির কৃপা বর্ষণে লাকি কারা?

