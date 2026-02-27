Edit Profile
    নামেও চমক, কাজেও তেমনই! কলাত্মক রাজযোগ ৩ রাশির ভাগ্য বদলে জৌলুস ও অঢেল সম্পদ দেবে মার্চ থেকেই

    জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, অত্যন্ত শুভ এই রাজযোগ। এর সুফল এবার পাবেন ৩ রাশির জাতক। কারা তারা? জেনে নিন এখান থেকে। 

    Published on: Feb 27, 2026 11:16 AM IST
    By Suman Roy
    মার্চ মাস জ্যোতিষশাস্ত্রীয় দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। আগামী ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে এক বিরল এবং অত্যন্ত শুভ 'কলাত্মক রাজযোগ' (Kalathmak Rajyog)। বিলাসবহুল জীবনের কারক গ্রহ শুক্র এবং মনের কারক গ্রহ চন্দ্র একই রাশিতে মিলিত হয়ে এই বিশেষ রাজযোগটি তৈরি করবে।

    নামেও চমক, কাজেও তেমনই! কলাত্মক রাজযোগ ভাগ্য বদলে জৌলুস ও অঢেল সম্পদ দেবে মার্চে
    নামেও চমক, কাজেও তেমনই! কলাত্মক রাজযোগ ভাগ্য বদলে জৌলুস ও অঢেল সম্পদ দেবে মার্চে

    ২০২৬ সালের মার্চে তৈরি হতে যাওয়া এই কলাত্মক রাজযোগ এই ৩ রাশির জীবনে আসবে জৌলুস ও অঢেল সম্পদ!

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র এবং চন্দ্র—উভয়কেই শুভ এবং সৌম্য গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। শুক্র হলো প্রেম, সৌন্দর্য, শিল্পকলা এবং বৈষয়িক সুখের কারক। অন্যদিকে, চন্দ্র আমাদের আবেগ এবং মনের নিয়ন্ত্রণ করে। যখন এই দুই গ্রহের যুতি বা মিলন ঘটে, তখন তাকে 'কলাত্মক যোগ' বা কলাত্মক রাজযোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ এই যোগের প্রভাবে সৃজনশীল পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা খ্যাতির শিখরে পৌঁছাতে পারেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে পারে।

    (আরও পড়ুন: জন্মের আগেই নাকি পিতাকে দেখা দিয়েছিলেন ঠাকুর! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ঘটনাটা জানেন কি)

    কলাত্মক রাজযোগের প্রভাব

    জ্যোতিষীদের মতে, এই রাজযোগটি মানুষের ব্যক্তিত্বে এক ধরনের মোহময় আকর্ষণ তৈরি করে। যারা মিডিয়া, ফ্যাশন ডিজাইন, অভিনয়, সঙ্গীত বা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনেও এই যোগটি রোমান্স এবং পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনে।

    এই ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যাবে কলাত্মক রাজযোগে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): নতুন আয়ের উৎস ও রাজকীয় জীবন

    বৃষ রাশির অধিপতি শুক্র। তাই এই রাজযোগ আপনার জন্য সবথেকে বেশি লাভজনক হবে।

    • আর্থিক লাভ: ব্যবসায় হঠাত বড় কোনো অর্ডার বা চুক্তি হতে পারে যা আপনার আয়ের গ্রাফকে উপরে নিয়ে যাবে। যারা বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাঁদের জন্য এটি আশীর্বাদ।
    • সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য: ১৬ মার্চের পর আপনি বাড়ি সাজানোর দামী জিনিস বা নতুন যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। পরিবারে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।

    ২. তুলা রাশি (Libra): ক্যারিয়ারে পদোন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। শুক্র আপনার অধিপতি হওয়ায় এই সময়ে আপনার সৃজনশীল চিন্তা মানুষের নজর কাড়বে।

    • চাকরি: কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের নতুন আইডিয়া প্রশংসিত হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির প্রবল যোগ রয়েছে।
    • সম্মান: সমাজে আপনার মান-সম্মান বাড়বে। বিশেষ করে রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য জনসমর্থন আপনার পক্ষে থাকবে।

    (আরও পড়ুন: অশুভ বিনাশের মহাপর্বের দিন স্কন্দ ষষ্ঠী! এটি সনাতন ধর্মে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কী বলছে পুরাণ)

    ৩. মীন রাশি (Pisces): প্রেম ও দাম্পত্যে সাফল্যের জোয়ার

    মীন রাশিতে শুক্র উচ্চস্থ হন, তাই চন্দ্রের সাথে এই মিলন আপনার জন্য জাদুকরী প্রভাব ফেলবে।

    • সৃজনশীলতা: যারা শিল্প, সাহিত্য বা অভিনয়ের সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিতে পারে। আপনার প্রতিভা নতুন দিশা পাবে।
    • বিবাহ ও প্রেম: অবিবাহিতদের জন্য এই সময় বিয়ের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের গভীরতা বাড়বে এবং দাম্পত্য কলহ চিরতরে মিটে যাবে।

    কলাত্মক রাজযোগের সুফল বাড়াতে প্রতিকার

    গ্রহের এই শুভ যোগকে নিজের জীবনে আরও ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে নিচের কাজগুলো করতে পারেন:

    • শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর মন্দিরে সাদা রঙের ফুল বা ক্ষীর নিবেদন করুন।
    • নিয়মিত স্নানের জলে সামান্য গোলাপ জল বা সুগন্ধি মিশিয়ে ব্যবহার করুন।
    • 'ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ'—এই মন্ত্রটি নিয়মিত জপ করুন।

    (আরও পড়ুন: গত কয়েক দশকে এমন দোল আসেনি! একসঙ্গে ৫টি বিরল রাজযোগ তৈরি হচ্ছে এদিন, কোন কোন রাশি বিরাট সুবিধা পাবে)

    ২০২৬ সালের ১৬ মার্চের এই কলাত্মক রাজযোগ বৃষ, তুলা ও মীন রাশির জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। তবে জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহের আনুকূল্যের পাশাপাশি নিজের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের ওপর ভরসা রাখলে এই রাজযোগের পূর্ণ সুফল ভোগ করা সম্ভব।

