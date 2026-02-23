Edit Profile
    দোলযাত্রায় এবার গ্রহণের ছায়া, এই ৫ জিনিস দান করুন এই দিনে, দূর হবে জীবনের সব বাধা

    জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের কারক গ্রহ বলা হয়। গ্রহণের সময় চন্দ্রের ওপর রাহুর ছায়া পড়ায় মানুষের মানসিক স্থিতি ও ভাগ্যের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। এই চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু বিশেষ সামগ্রী দান করলে কেবল মনের অশান্তি দূর হয় না, বরং ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়।

    Published on: Feb 23, 2026 8:23 PM IST
    By Suman Roy
    ৩ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে। হিন্দু ধর্মে গ্রহণকে কেবল একটি মহাজাগতিক ঘটনা হিসেবে নয়, বরং আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ এবং পুণ্য অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে গ্রহণের সময় এবং গ্রহণের পরবর্তী দান-ধ্যান জাতকের কুণ্ডলী থেকে নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে এবং গ্রহের অশুভ দশা থেকে মুক্তি পেতে অত্যন্ত কার্যকর।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের কারক গ্রহ বলা হয়। গ্রহণের সময় চন্দ্রের ওপর রাহুর ছায়া পড়ায় মানুষের মানসিক স্থিতি ও ভাগ্যের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের ৩ মার্চ হোলির দিনে সংগঠিত হতে যাওয়া এই চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু বিশেষ সামগ্রী দান করলে কেবল মনের অশান্তি দূর হয় না, বরং ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়।

    কেন গ্রহণের সময় দান করা জরুরি?

    হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গ্রহণের সময় অশুভ শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় করা মন্ত্র জপ এবং দান সাধারণ সময়ের তুলনায় হাজার গুণ বেশি ফলদায়ক হয়। দান করলে গ্রহণের অশুভ প্রভাব বা 'সূতক দোষ' থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং পূর্বপুরুষদের আত্মা শান্তি লাভ করে।

    চন্দ্রগ্রহণের সময় ও পরে যে ৫টি জিনিস দান করা অত্যন্ত শুভ:

    ১. সাদা রঙের বস্ত্র ও চাল:

    চন্দ্র যেহেতু সাদা রঙের প্রতীক, তাই এই সময় সাদা কাপড় বা চাল দান করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এটি চন্দ্রের অবস্থান মজবুত করে এবং মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি দেয়। যারা মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য এই দান শ্রেষ্ঠ।

    ২. রূপো বা রূপোর অলঙ্কার:

    যাঁদের কুণ্ডলীতে 'চন্দ্র দোষ' রয়েছে, তাঁরা গ্রহণের পর সামর্থ্য অনুযায়ী রূপোর কোনো বস্তু বা ছোট মুদ্রা দান করতে পারেন। জ্যোতিষীদের মতে, এটি আর্থিক অনটন দূর করে এবং কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।

    ৩. দুধ ও চিনি:

    দুধ এবং চিনি চন্দ্রের কারক বস্তু। গ্রহণের পর কোনো অভাবী মানুষ বা কোনো মন্দিরে দুধ ও চিনি দান করলে ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। এটি পারিবারিক কলহ দূর করতে এবং দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

    ৪. নারকেল ও কালো তিল:

    যদি কারোর ওপর রাহুর দশা চলে, তবে চন্দ্রগ্রহণের সময় নারকেল এবং কালো তিল দান করা উচিত। এটি গ্রহণের নেতিবাচক শক্তিকে প্রশমিত করে এবং জাতককে দুর্ঘটনা বা হঠাৎ আসা বিপদ থেকে রক্ষা করে।

    ৫. ঘি ও কর্পূর:

    গ্রহণের পর ঘর শুদ্ধ করতে ঘি ও কর্পূর দান করা বা বাড়িতে কর্পূর জ্বালানো অত্যন্ত শুভ। এটি বাস্তু দোষ দূর করে এবং ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি বের করে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে।

    গ্রহণের সময় যে নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত:

    • খাবার বর্জন: গ্রহণের সময় রান্না করা খাবার বা জল পান করা থেকে বিরত থাকা ভালো। তবে শিশু, বৃদ্ধ বা রোগীদের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল থাকে।
    • তুলসী পাতার ব্যবহার: দুধ বা আগে থেকে রাখা খাবারের পাত্রে তুলসী পাতা দিয়ে রাখুন, যাতে গ্রহণের তেজ সেই খাবারকে নষ্ট করতে না পারে।
    • মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ: গ্রহণের সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে এবং মূর্তিপূজা করা হয় না। এই সময় মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করা উচিত।

    ২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণ অনেকের জন্য পরিবর্তনের বার্তাবাহী। সঠিক সময়ে সঠিক দান কেবল আপনার বর্তমান সমস্যাগুলোই দূর করবে না, বরং আপনার আধ্যাত্মিক চেতনাকে আরও উন্নত করবে। বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে এই শাস্ত্রীয় নিয়মগুলো মেনে চললে গ্রহণ আপনার জীবনে অমঙ্গল নয়, বরং আশীর্বাদ হয়ে আসবে।

