মহাশিবরাত্রিতে বেলপাতা দিয়ে পুজো করবেন? এর সঠিক নিয়ম জানা আছে তো? সামান্য ভুলেই রুষ্ট হতে পারেন মহাদেব

    মহাশিবরাত্রিতে বেলপাতা দিয়ে পুজো করবেন? এর সঠিক নিয়ম জানা আছে তো? সামান্য ভুলেই রুষ্ট হতে পারেন মহাদেব

    শিবলিঙ্গে বেলপাতা নিবেদনের কিছু নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নিয়ম রয়েছে, যা সঠিক না হলে পুজোর পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। বেলপাতা অর্পণের সঠিক পদ্ধতি এবং এর মাহাত্ম্য জেনে নিন।

    Published on: Feb 15, 2026 7:04 PM IST
    By Suman Roy
    মহাশিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে মহাদেবকে প্রসন্ন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো শিবলিঙ্গে বেলপাতা অর্পণ করা। তবে শিবলিঙ্গে বেলপাতা নিবেদনের কিছু নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নিয়ম রয়েছে, যা সঠিক না হলে পুজোর পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। বেলপাতা অর্পণের সঠিক পদ্ধতি এবং এর মাহাত্ম্য জেনে নিন।

    মহাশিবরাত্রিতে বেলপাতা দিয়ে পুজো করবেন? এর সঠিক নিয়ম জানা আছে তো
    মহাশিবরাত্রিতে বেলপাতা দিয়ে পুজো করবেন? এর সঠিক নিয়ম জানা আছে তো

    শিবলিঙ্গে বেলপাতা নিবেদনের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; সারা ভারতজুড়ে পালিত হচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার মহাপর্ব মহাশিবরাত্রি। সনাতন ধর্মে বলা হয়, শিব ও বেলপাতা সমার্থক। মহাদেবকে 'বিল্বপ্রিয়' বলা হয় কারণ তিনি বেলপাতাতেই সবচেয়ে বেশি তুষ্ট হন। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, শিবলিঙ্গে বেলপাতা দেওয়ার কিছু বিশেষ নিয়ম বা বিধি শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের এই মহাশিবরাত্রিতে আপনি যদি শিবের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চান, তবে বেলপাতা অর্পণের সময় এই নিয়মগুলি অবশ্যই মাথায় রাখুন।

    ১. বেলপাতার গঠন ও অখণ্ডতা

    শিবলিঙ্গে সবসময় তিনটি পাতা যুক্ত অখণ্ড বেলপাতা অর্পণ করা উচিত। খেয়াল রাখবেন পাতাটি যেন কোথাও থেকে ছেঁড়া, শুকনো বা পোকা খাওয়া না হয়। শাস্ত্র মতে, 'ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং'—অর্থাৎ তিনটি পাতা যুক্ত বেলপাতা সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের প্রতীক। একটি মাত্র ছেঁড়া পাতা আপনার পুজোর বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

    ২. কোন দিকটি শিবলিঙ্গে স্পর্শ করাবেন?

    বেলপাতা অর্পণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো এর দিক নির্বাচন। অনেকেই ভুল করে পাতার খসখসে বা উল্টো দিকটি শিবলিঙ্গে দেন। নিয়ম হলো—বেলপাতার মসৃণ বা পিচ্ছিল অংশটি (যেদিকে কোনো শির নেই) সর্বদা শিবলিঙ্গের ওপর স্পর্শ করাতে হবে। পাতার উল্টো দিকটি থাকবে উপরের দিকে। এটি সমর্পণের প্রতীক।

    ৩. চন্দন ও অক্ষতের ব্যবহার

    বেলপাতাকে আরও শক্তিশালী করতে এর মাঝখানের পাতায় সাদা চন্দন বা অষ্টগন্ধ দিয়ে 'ওঁ' বা 'রাম' নাম লিখুন। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রের নাম লেখা বেলপাতা মহাদেব অত্যন্ত প্রীতির সাথে গ্রহণ করেন। এছাড়া পাতার বোঁটায় সামান্য চন্দন লাগিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করলে জীবনের দীর্ঘদিনের অশান্তি দূর হয়।

    ৪. বেলপাতা তোলার এবং অর্পণের নিষিদ্ধ দিন

    শাস্ত্র অনুযায়ী, চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী এবং অমাবস্যা তিথিতে বেলপাতা গাছ থেকে পাড়া নিষিদ্ধ। যেহেতু আজ চতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রি, তাই আজ পাতা ছেঁড়া অনুচিত। এই অবস্থায় ভক্তরা একদিন আগেই পাতা সংগ্রহ করে রাখেন। তবে যদি পাতা না পাওয়া যায়, তবে শিবলিঙ্গে আগে থেকে নিবেদিত বেলপাতা তুলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পুনরায় অর্পণ করা যায়। বেলপাতা কখনও বাসি বা অশুদ্ধ হয় না।

    ৫. অর্পণের মন্ত্র ও মানসিকতা

    বেলপাতা অর্পণের সময় 'ওঁ নমঃ শিবায়' অথবা 'ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রঞ্চ ত্রিধায়ুধম্। ত্রিজন্মপাপসংহারং বিল্বপত্রং শিবাপণম্॥'—এই মন্ত্রটি পাঠ করা উচিত। পাতাটি অর্পণের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অনামিকা আঙুল ব্যবহার করা শ্রেয়।

    জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য

    জ্যোতিষ মতে, বেলপাতা অর্পণ করলে কুণ্ডলীতে চন্দ্র এবং বুধ গ্রহের অবস্থান মজবুত হয়। মহাশিবরাত্রির রাতে বেলপাতা দিয়ে মহাদেবকে পুজো করলে অকালমৃত্যুর ভয় দূর হয় এবং দারিদ্র্য মুক্তি ঘটে। যারা দাম্পত্য সমস্যায় ভুগছেন, তারা এদিন শিব ও পার্বতীর চরণে বেলপাতার মালা অর্পণ করলে সম্পর্কের মাধুর্য ফিরে পান।

