    Shiv Chalisha: আজ মহাশিবরাত্রিতে শিব চালিশা পাঠ করবেন? জেনে নিন পাঠের সঠিক নিয়ম ও অবাক করা সুফল

    দেবাদিদেব মহাদেব হলেন অল্পে তুষ্ট হওয়া দেবতা, তাই তাঁর আর এক নাম 'আশুতোষ'। ভক্তদের বিশ্বাস, মহাশিবরাত্রির এই বিশেষ দিনে ভক্তিভরে শিব চালিশা পাঠ করলে জীবনের কঠিনতম বাধাও দূর হয়ে যায়।

    Published on: Feb 15, 2026 10:09 AM IST
    By Suman Roy
    মহাশিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে মহাদেবকে তুষ্ট করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ হলো 'শিব চালিশা' পাঠ। শিব চালিশার গুরুত্ব, পাঠের নিয়ম এবং এর আধ্যাত্মিক সুফল জেনে নিন।

    মহাশিবরাত্রিতে শিব চালিশা পাঠ করবেন? জেনে নিন পাঠের সঠিক নিয়ম ও অবাক করা সুফল
    মহাশিবরাত্রিতে শিব চালিশা পাঠ করবেন? জেনে নিন পাঠের সঠিক নিয়ম ও অবাক করা সুফল

    শিব চালিশা পাঠেই তুষ্ট হবেন ভোলেনাথ! জেনে নিন পাঠের সঠিক নিয়ম ও অবাক করা সুফল

    আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে মহাপবিত্র মহাশিবরাত্রি। দেবাদিদেব মহাদেব হলেন অল্পে তুষ্ট হওয়া দেবতা, তাই তাঁর আর এক নাম 'আশুতোষ'। ভক্তদের বিশ্বাস, মহাশিবরাত্রির এই বিশেষ দিনে ভক্তিভরে শিব চালিশা পাঠ করলে জীবনের কঠিনতম বাধাও দূর হয়ে যায়।

    শিব চালিশা কী?

    শিব চালিশা হলো ৪০টি পংক্তির একটি স্তোত্র, যেখানে মহাদেবের রূপ, গুণ এবং তাঁর অলৌকিক মহিমার বর্ণনা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত, যা সাধারণ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মনে করা হয়, শিব চালিশার প্রতিটি শব্দে এমন এক তরঙ্গ রয়েছে যা আমাদের চারপাশের নেতিবাচক শক্তিকে দূর করতে সক্ষম।

    কেন মহাশিবরাত্রিতে শিব চালিশা পাঠ করবেন?

    জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পুরাণ মতে, মহাশিবরাত্রির রাতে শিব চালিশা পাঠ করলে নিম্নলিখিত সুফলগুলি পাওয়া যায়:

    • গ্রহদোষ মুক্তি: যাদের কুণ্ডলীতে শনির দশা বা চন্দ্রের অশুভ প্রভাব রয়েছে, তাদের জন্য শিব চালিশা পাঠ এক অব্যর্থ প্রতিকার।
    • মানসিক শান্তি: প্রতিদিন বা বিশেষ করে শিবরাত্রিতে এটি পাঠ করলে দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
    • বিপদ থেকে রক্ষা: বিশ্বাস করা হয়, ভক্তিভরে এই পাঠ করলে ভক্তের ওপর আসা অকালমৃত্যুর ভয় বা দুর্ঘটনা কেটে যায়।
    • মনোকামনা পূরণ: অবিবাহিতদের সুপাত্র বা সুপাত্রী লাভ এবং শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা বৃদ্ধিতে এটি বিশেষ কার্যকরী।

    শিব চালিশা পাঠের সঠিক নিয়ম

    মহাশিবরাত্রির দিন পাঠ করার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত যাতে পূর্ণ ফল পাওয়া যায়:

    ১. শুদ্ধতা: সকালে স্নান সেরে পরিষ্কার সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরে পুজোর আসনে বসুন।

    ২. স্থাপনা: মহাদেব বা শিবলিঙ্গের সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।

    ৩. আসন: উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসা সবচেয়ে শুভ।

    ৪. একাগ্রতা: তাড়াহুড়ো না করে প্রতিটি পংক্তির অর্থ বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ করুন।

    ৫. জলাভিষেক: সম্ভব হলে শিবলিঙ্গে জল বা দুধ অর্পণের সময় অথবা অর্পণের পর শান্ত হয়ে বসে পাঠ করুন।

    পাঠের উপযুক্ত সময়

    মহাশিবরাত্রির চার প্রহরের পুজোর যেকোনো সময়ে এটি পাঠ করা যায়। তবে 'নিশীথ কাল' অর্থাৎ মধ্যরাতের পুজোর সময় শিব চালিশা পাঠের মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। যারা উপবাস পালন করছেন, তারা সন্ধ্যায় আরতির সময় এটি পাঠ করলে বিশেষ পুণ্য লাভ করবেন।

