মার্চ মাসটা কাদের জন্য খুব ‘লাকি’ হতে চলেছে? কোন ৪ রাশির টাকাকড়ি বাড়বে, কেরিয়ারেও উন্নতি হবে

মার্চ মাসটা কাদের জন্য খুব ‘লাকি’ হতে চলেছে? কোন ৪ রাশির টাকাকড়ি বাড়বে, কেরিয়ারেও উন্নতি হবে
মার্চ ২০২৬-এর গ্রহ গোচরে সুবিধা পাবেন কারা? সৌভাগ্যে পূর্ণ হতে চলেছেন কোন কোন রাশির জাতকরা? বিস্তারিত জেনে নিন।
২০২৬ সালের মার্চ মাসটি গ্রহমন্ডলের চলনের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই মাসে একাধিক বড় গ্রহ তাঁদের রাশি পরিবর্তন করবে, যার প্রভাব পড়বে ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর। বিশেষ করে ৪টি রাশির জন্য এই মাসটি অর্থভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধির নতুন দরজা খুলে দেবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাশি পরিবর্তন বা 'গোচর' মানুষের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে সূর্য, মঙ্গল এবং শুক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলি তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করবে। জ্যোতিষীদের মতে, এই গ্রহগত বিন্যাস কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হবে, আবার কারো জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে ৪টি রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি আক্ষরিক অর্থেই 'গোল্ডেন পিরিয়ড' হতে চলেছে।
২০২৬ সালের মার্চ মাসের প্রধান গ্রহ পরিবর্তন
এই মাসে সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করবে, যাকে 'মীন সংক্রান্তি' বলা হয়। পাশাপাশি শুক্র গ্রহের চলন এবং বুধের রাশি পরিবর্তনও ঘটবে। এই গ্রহগত মিতালি নির্দিষ্ট কয়েকটি রাশির জীবনে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করবে।
যে ৪ রাশির ভাগ্য চমকাবে:
১. মেষ রাশি (Aries): ব্যবসায়িক উন্নতি ও প্রতিপত্তি
মার্চ মাসটি মেষ রাশির জাতকদের জন্য আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবে।
- কর্মজীবন: চাকরিতে বড় কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনার কাজের দক্ষতা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবে।
- আর্থিক: ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই মাসটি লাভের মাস। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অংকের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য মার্চের গ্রহ গোচর অত্যন্ত ফলপ্রসূ।
- সাফল্য: যারা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কাজ আটকে থাকার সমস্যায় ভুগছিলেন, তাঁদের সেই কাজ এই মাসে সম্পন্ন হবে।
- সম্পর্ক: পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করবে।
৩. তুলা রাশি (Libra): আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সুখ
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি বিলাসিতা ও সুখের বার্তাবহ।
- আয়: আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হতে পারে। হঠাত করে কোনো পৈতৃক সম্পত্তি বা লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে।
- স্বাস্থ্য: শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এবং দীর্ঘস্থায়ী কোনো রোগ থাকলে উন্নতির লক্ষণ দেখা দেবে।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius): নতুন কাজের সুযোগ
ধনু রাশির জাতকদের জন্য কেরিয়ারের দিক থেকে মার্চ মাসটি মাইলফলক হতে পারে।
- বিদেশ যাত্রা: যারা উচ্চশিক্ষা বা কাজের সূত্রে বিদেশ যেতে চাইছেন, তাঁদের বাধা কেটে যাবে।
- শিক্ষার্থী: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের হার বাড়বে। আপনার সৃজনশীলতা আপনাকে অন্যের থেকে আলাদা করে তুলবে।
সতর্কবার্তা ও প্রতিকার
গ্রহের শুভ প্রভাব থাকলেও এই মাসে অহংকার বর্জন করা জরুরি। শুভ ফল আরও বৃদ্ধি করতে এবং কোনো বাধা দূর করতে নিচের কাজগুলো করতে পারেন:
- প্রতিদিন সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
- অভাবী মানুষদের অন্ন বা বস্ত্র দান করুন।
- গণেশ বন্দনা দিয়ে দিনের কাজ শুরু করুন।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী মার্চ ২০২৬ গ্রহের আশীর্বাদে সমৃদ্ধ একটি মাস। তবে ব্যক্তিগত জন্মকুণ্ডলী বা কুষ্ঠি বিচারে গ্রহের অবস্থান ভেদে ফলের তারতম্য হতে পারে। সঠিক কর্ম এবং ইতিবাচক চিন্তা আপনার ভাগ্যকে আরও উজ্জ্বল করবে।