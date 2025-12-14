Lucky Zodiac Signs: শনি, শুক্রের চালে ভাগ্য ঘুরবে অনেকের! লাকির লিস্টে কারা?
শুক্র ট্রানজিট হওয়ার সাথে সাথেই মীন রাশিতে শুক্র এবং শনির সংমিশ্রণ তৈরি হবে। শুক্র ও শনির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, শনি এবং শুক্রের সংমিশ্রণ কিছু রাশিচক্রকে সমৃদ্ধ করতে পারে।
শনি কর্মের ফল দেন এবং বর্তমানে মীন রাশিতে ট্রানজিট করছেন। মীন রাশির শাসক গ্রহ বৃহস্পতি। কয়েক দিনের মধ্যেই ২০২৬ও আসবে। শীঘ্রই শুক্রও মিন রাশিতে প্রবেশ করবেন। শুক্র ট্রানজিট হওয়ার সাথে সাথেই মীন রাশিতে শুক্র এবং শনির সংমিশ্রণ তৈরি হবে।
শুক্র এবং শনিকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, বৃহস্পতির মীন রাশিতে শনি এবং শুক্রের সংমিশ্রণ অবশ্যই সমস্ত ১২ টি রাশির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলবে। কারও কারও উপকার করতে হবে, আবার কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকেও সাবধান হতে হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র মীন রাশিতে শনি এবং শুক্রের লোকদের উপকারী ফলাফল দিতে পারেন।
কর্কট
কর্কট রাশির লোকদের জন্য, মীন রাশিতে শনি এবং শুক্রের সংমিশ্রণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে। চাকরি ও ব্যবসায় অগ্রগতি পেতে পারেন। আপনি কিছু ধর্মীয় কাজে জড়িত থাকতে পারেন। সুসংবাদ পেতে পারেন।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্য, মীন রাশিতে শনি এবং শুক্রের সংমিশ্রণকে শুভ বলে মনে করা হয়। মানুষ আপনার কাজের প্রশংসা করবে। দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও ভারসাম্য বজায় থাকবে। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে। ভালো সময়। আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
মীন রাশিতে শনি এবং শুক্রের সংমিশ্রণ মীন রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাবেন। অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে।
