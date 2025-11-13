Edit Profile
    Surya Gochar in Brischik: সূর্য বৃশ্চিকে নেবেন এন্ট্রি! ১৬ নভেম্বর থেকে ভালো সময় আসছে বহু রাশির

    গ্রহের রাজা সূর্য দেবতা ১৬ নভেম্বর বৃশ্চিক রাশিতে যাবেন। এই মুহূর্তে সূর্য তুলা রাশিতে রয়েছে। 

    Published on: Nov 13, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহের রাজা সূর্য দেবতা ১৬ নভেম্বর বৃশ্চিক রাশিতে যাবেন। এই মুহূর্তে সূর্য তুলা রাশিতে রয়েছে। আসুন আমরা আপনাকে বলতে পারি যে বৃশ্চিক রাশি মঙ্গলের রাশি। মঙ্গল, বুধ ইতিমধ্যে এই রাশিতে বসে আছেন, এখন সূর্যও এই রাশিতে আসবেন এবং ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত থাকবেন।

    সূর্যের এই সংক্রান্তি অনেক রাশির জন্য ভাগ্য সৃষ্টি করবে এবং অনেক রাশিকে উপকৃত করবে। এদিকে, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত, সূর্য ধনু রাশির সংক্রান্তিতে ভ্রমণ করবে। পৌষ মাস ধনু রাশির সংক্রান্তিতে রয়েছে।

    লাকি রাশিতে প্রভাব

    রাশিচক্রের উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের সরকার, সুবিধা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে সূর্যের সুবিধা দেবে। কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের বহুদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হবে, সাফল্য অর্জন করা হবে। তুলা রাশির মানুষের যে কোনও নতুন দিন সফল হবে এবং আরও সুবিধা বয়ে আনবে। বৃশ্চিক রাশির জাতকদের আয় বাড়বে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। মকর রাশির জাতক-জাতিকারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুম্ভ রাশি পেশাগত জীবনে উপকার পাবেন, সমাজে সম্মান পাবেন। মীন রাশির ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    Surya Gochar In Brischik: সূর্য বৃশ্চিকে নেবেন এন্ট্রি! ১৬ নভেম্বর থেকে ভালো সময় আসছে বহু রাশির

