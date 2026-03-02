Edit Profile
    আর ২ সপ্তাহ অপেক্ষা! তার পরেই ত্রৈগ্রহী যোগ, ৩ রাশির ভাগ্যে খুলবে কুবেরের ভাণ্ডার

    সূর্যদেব, শনিদেব এবং শুক্রদেব। তিন মহা শক্তিধর তৈরি করছেন এই যোগ। সুফল পাবেন তিন রাশির জাতক। জেনে নিন, কোন কোন রাশি রয়েছে এই তালিকায়। 

    Published on: Mar 02, 2026 10:01 AM IST
    By Suman Roy
    মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মহাকাশে এক বিরল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে। আগামী ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে মীন রাশিতে মিলিত হতে চলেছেন তিন মহাশক্তিধর গ্রহ— শনি, শুক্র এবং সূর্য। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই তিন গ্রহের একই রাশিতে অবস্থানকে 'ত্রৈগ্রহী যোগ' বা ‘ত্রিগ্রহী যোগ’(Trigrahi Yog) বলা হয়।

    আর ২ সপ্তাহ অপেক্ষা! তার পরেই ত্রৈগ্রহী যোগ, ৩ রাশির ভাগ্যে কুবেরের ভাণ্ডার

    ১৫ মার্চের এই বিশেষ ত্রৈগ্রহী যোগ কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে উন্নতির জোয়ার আনবে এবং কাদের অর্থকষ্ট দূর হবে, তা এখন থেকেই জেনে নিন।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। সূর্য হলো আত্মা ও সাফল্যের কারক, শনি হলো কর্মফল দাতা এবং শুক্র হলো সুখ-বিলাসিতার কারক। যদিও শনি ও সূর্যের সম্পর্ক জ্যোতিষশাস্ত্রে অম্ল-মধুর, তবুও শুক্রের উপস্থিতিতে এই ত্রৈগ্রহী যোগ একটি ভারসাম্য তৈরি করবে। ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে যখন এই তিন গ্রহ মীন রাশিতে একীভূত হবে, তখন বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হবে এবং নতুন সাফল্যের পথ প্রশস্ত হবে।

    ত্রৈগ্রহী যোগের জ্যোতিষতাত্ত্বিক প্রভাব

    মীন রাশি হলো দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি এবং এটি জলতত্বের রাশি। এই রাশিতে সূর্য ও শুক্রের মিলন 'লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগ'-এর মতো প্রভাব দেয়, আর শনির উপস্থিতি সেখানে স্থায়িত্ব প্রদান করে। এই যোগের প্রভাবে বিশেষ করে সৃজনশীল কাজ, রিয়েল এস্টেট এবং সরকারি দপ্তরের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ লাভবান হবেন। ২০২৬-এর এই যোগটি সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    এই ৩ রাশির কপাল খুলবে ত্রৈগ্রহী যোগে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): আর্থিক সচ্ছলতা ও পারিবারিক সুখ

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই ত্রৈগ্রহী যোগ আশীর্বাদের মতো প্রমাণিত হবে।

    • আর্থিক লাভ: আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। যারা লটারি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন, তাঁদের জন্য হঠাত প্রাপ্তির যোগ রয়েছে।
    • কর্মজীবন: কর্মক্ষেত্রে আপনার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হবে। নতুন কোনো লাভজনক চুক্তিতে সই করার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): পদোন্নতি ও নতুন চাকরির সুযোগ

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তনের।

    • চাকরি: যারা দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হবে। বেকারদের জন্য নামী সংস্থায় কাজের সুযোগ আসবে।
    • সামাজিক মর্যাদা: রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জনসমর্থন বাড়বে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাহায্য পাবেন।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): ঋন মুক্তি ও ব্যবসায়িক সাফল্য

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য শনি, শুক্র ও সূর্যের এই মিলন ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।

    • ব্যবসায়: যারা আমদানি-রপ্তানি বা অটোমোবাইল ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের মুনাফা দ্বিগুণ হতে পারে। নতুন অংশীদারিত্বে ব্যবসা শুরু করার জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়।
    • শান্তি: দীর্ঘদিনের কোনো আইনি জটিলতা বা ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে।

    ত্রৈগ্রহী যোগের শুভ ফল বৃদ্ধির উপায়

    গ্রহের এই বিশেষ অবস্থান চলাকালীন পূর্ণ সুফল পেতে জ্যোতিষীরা কিছু বিশেষ টোটকা পালনের পরামর্শ দেন:

    ১. প্রতিদিন সকালে সূর্যদেবকে তামা বা পিতলের পাত্রে জল অর্পণ করুন।

    ২. শনিবারে দুঃস্থদের কালো তিল বা সর্ষের তেল দান করুন।

    ৩. শুক্রবার মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।

    ৪. নিয়মিত 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন, কারণ শিবের আরাধনা করলে শনি ও সূর্য উভয়েই প্রসন্ন হন।

    ২০২৬ সালের ১৫ মার্চের এই ত্রৈগ্রহী যোগ বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক রাশির জন্য এক স্বর্ণালী সুযোগ। গ্রহের এই আনুকূল্যকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম করলে আপনি আপনার লক্ষ্য পূরণের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবেন।

