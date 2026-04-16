WB Tribunal Voter List: কোন বাতিল ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন? জানাল সুপ্রিম কোর্ট, প্রয়োগ ‘বিশেষ ক্ষমতা’

WB Tribunal Voter List: কোন বাতিল ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন? জানাল সুপ্রিম কোর্ট, প্রয়োগ ‘বিশেষ ক্ষমতা’
WB Tribunal Voter List: কোন বাতিল ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন? জানাল সুপ্রিম কোর্ট, প্রয়োগ করল সংবিধানের ‘বিশেষ ক্ষমতা’। ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নম্বর ধারা হল ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা।
WB Tribunal Voter List: ট্রাইবুনাল যদি নির্বাচনের দু'দিন আগেও কাউকে ছাড়পত্র দেয়, তাহলে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলায় সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে পর্যন্ত যাঁরা (বাতিল ভোটারদের মধ্যে) ট্রাইবুনালের ‘পরীক্ষায়’ পাশ করবেন, তাঁরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। অর্থাৎ সেই মোতাবেক ‘কাট-অফ’ হচ্ছে আগামী ২১ এপ্রিল এবং ২৭ এপ্রিল।
কাদের ক্ষেত্রে কতদিন সময় মিলল?
আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে। যাঁদের প্রথম দফায় ভোট দেওয়ার কথা, তাঁদের ক্ষেত্রে ২১ এপ্রিল হল ‘কাট-অফ’ তারিখ। আর যাঁদের দ্বিতীয় দফায় (২৯ এপ্রিল) ভোট দেওয়ার কথা, তাঁরা ২৭ এপ্রিলও যদি ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র পেয়ে যান, তাহলে ভোট দিতে পারবেন বলে সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে। তবে যাঁরা ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র পাবেন না, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।
সংবিধানের ১৪২ ধারা কী?
ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নম্বর ধারা হল ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা। এটি মূলত সুপ্রিম কোর্টকে 'পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার অধিকার দেয়। সুপ্রিম কোর্ট যদি মনে করে যে কোনো একটি বিবাদে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য একটি বিশেষ ডিক্রি বা আদেশ প্রয়োজন, তবে তারা তা জারি করতে পারে। অতীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।