ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আবার বিচ্ছেদ যুজবেন্দ্রের জীবনে? মাহাভাশকে করলেন আনফলো!
ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আরজে মাহাভাশ ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করেছেন। এর কারণ এখনও অজানা।
ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আরজে মাহাভাশ ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করেছেন। এর কারণ এখনও অজানা। তবে সোশ্যাল মিডিয়া নেটিজেনদের দাবি যে, তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। যুজবেন্দ্র চাহালের বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে জল্পনা চলছিল যে, তিনি এবং আরজে মাহাভাশ নাকি প্রেম করছেন, কারণ তাঁদের প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যেত।
গত বছর, ‘রাইজ অ্যান্ড ফল’ রিয়েলিটি শোতে, যুজবেন্দ্র চাহালের প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মা দাবি করেছিলেন যে যুজবেন্দ্র চাহাল তাঁদের বিয়ের দুই মাস পরেই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের বাগদানের পরপরই আমি ওঁর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, কিন্তু আমি ওঁর এবং আমাদের সম্পর্কের উপর আমার বিশ্বাস রেখেছিলাম। আমার সমস্যা হলেও আমি আমার চারপাশের মানুষদের অনেক বেশি সুযোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি ওঁদের সুযোগ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার সেরাটা দিয়েছিলাম এবং আমার ১০০% দিয়েছিলাম। কিন্তু, সব কিছু ঠিকঠাক হয়নি।’
পরে, যুজবেন্দ্র চাহাল ধনশ্রীর দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন, ‘আমি একজন খেলোয়াড় এবং আমি প্রতারণা করি না। যদি কেউ দুই মাসের মধ্যে প্রতারণা করত, তাহলে কি সম্পর্কটা এতদিন টিকে থাকত? আমার জন্য, এই অধ্যায়টা শেষ। আমি আমার জীবনে এগিয়ে গিয়েছি এবং অন্যদেরও একই কাজ করা উচিত।’
