Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আবার বিচ্ছেদ যুজবেন্দ্রের জীবনে? মাহাভাশকে করলেন আনফলো!

    ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আরজে মাহাভাশ ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করেছেন। এর কারণ এখনও অজানা।

    Published on: Jan 21, 2026 6:25 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আরজে মাহাভাশ ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করেছেন। এর কারণ এখনও অজানা। তবে সোশ্যাল মিডিয়া নেটিজেনদের দাবি যে, তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। যুজবেন্দ্র চাহালের বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে জল্পনা চলছিল যে, তিনি এবং আরজে মাহাভাশ নাকি প্রেম করছেন, কারণ তাঁদের প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যেত।

    ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আবার বিচ্ছেদ যুজবেন্দ্রের জীবনে? মাহাভাশকে করলেন আনফলো!
    ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আবার বিচ্ছেদ যুজবেন্দ্রের জীবনে? মাহাভাশকে করলেন আনফলো!

    আরও পড়ুন: প্রাক্তন দেবের সঙ্গে ছবিতে জুটি বাঁধবেন স্ত্রী শুভশ্রী, 'অতীত নিয়ে…', যা বললেন স্বামী রাজ

    আরও পড়ুন: নতুন বছরের শুরুতেই স্বপ্নপূরণ হল মিমির! ‘আমি খুবই উত্তেজিত…’, বললেন নায়িকা

    গত বছর, ‘রাইজ অ্যান্ড ফল’ রিয়েলিটি শোতে, যুজবেন্দ্র চাহালের প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মা দাবি করেছিলেন যে যুজবেন্দ্র চাহাল তাঁদের বিয়ের দুই মাস পরেই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: স্মৃতি এখন অতীত, বিয়ে বাতিলের পর আবার কাজে ফিরলেন পলাশ, সঙ্গী হলেন শ্রেয়স

    আরও পড়ুন: চুপিচুপি বেনারসে ২য় বিয়ে করে ফেললেন বিজেপি বিধায়ক-অভিনেতা হিরণ, নিজেই দিলেন ছবি! কে কনে?

    তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের বাগদানের পরপরই আমি ওঁর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, কিন্তু আমি ওঁর এবং আমাদের সম্পর্কের উপর আমার বিশ্বাস রেখেছিলাম। আমার সমস্যা হলেও আমি আমার চারপাশের মানুষদের অনেক বেশি সুযোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি ওঁদের সুযোগ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার সেরাটা দিয়েছিলাম এবং আমার ১০০% দিয়েছিলাম। কিন্তু, সব কিছু ঠিকঠাক হয়নি।’

    আরও পড়ুন: বলিউডের আয়ে ভরেনি মন, রেস্তোরাঁর ব্যবসায় টাকা ঢেলেছেন শিল্পা-মৌনি-সহ আর কোন তারকারা?

    আরও পড়ুন: আইনি জটিলতায় আটকে ‘ও রোমিও’, হোসেন ওস্তারার মেয়ে দাবি করলেন ২ কোটি টাকা

    পরে, যুজবেন্দ্র চাহাল ধনশ্রীর দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন, ‘আমি একজন খেলোয়াড় এবং আমি প্রতারণা করি না। যদি কেউ দুই মাসের মধ্যে প্রতারণা করত, তাহলে কি সম্পর্কটা এতদিন টিকে থাকত? আমার জন্য, এই অধ্যায়টা শেষ। আমি আমার জীবনে এগিয়ে গিয়েছি এবং অন্যদেরও একই কাজ করা উচিত।’

    আরও পড়ুন: মেহেন্দিতে নাতনির নাম লিখলেন রণবীরের মা! ‘দুয়ার ঠাকুমা সেরা', ভালোবাসায় ভরে দিলেন নেটিজেনরা

    আরও পড়ুন: ২০১৬-র স্মৃতি ভাগ সারা-র, সেখানেও জায়গা হল না বাবা যিশুর! শুধুই মা নীলাঞ্জনা আর বোন জারা

    News/Entertainment/ধনশ্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আবার বিচ্ছেদ যুজবেন্দ্রের জীবনে? মাহাভাশকে করলেন আনফলো!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes