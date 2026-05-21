Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ড নিয়ে বড় আপডেট! অনলাইনের এই তথ্য না জানলে কাজ আটকে যেতে পারে

Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ড নিয়ে বড় আপডেট! অনলাইনের এই তথ্য না জানলে কাজ আটকে যেতে পারে
Aadhaar Card Latest Update: দেশের কোটি কোটি আধার কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং একটি বড়সড় আপডেট নিয়ে এল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI)। করা হচ্ছে বড় পরিবর্তন। কী করতে হবে?
Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ডের পুরনো অ্যাপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইউআইডিএআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপটি দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এর পরিবর্তে নাগরিকদের আরও আধুনিক, দ্রুত এবং সুরক্ষিত ডিজিটাল পরিষেবা দিতে সম্পূর্ণ নতুন একটি ‘Aadhaar App’ চালু করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে উপভোক্তাদের অতি দ্রুত এই নতুন অ্যাপে শিফট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কার, পুরনো অ্যাপটি একবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে আধার সংক্রান্ত কোনও ডিজিটাল কাজ আর সেখান থেকে করা যাবে না।
কেন বন্ধ করা হচ্ছে পুরনো mAadhaar অ্যাপ?
প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং ব্যবহারকারীদের ডেটা সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুরনো অ্যাপটি বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া, ভারতের নতুন ‘ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট’-র কঠোর নিয়মাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আরও বাড়াতেই নতুন অ্যাপটিকে একদম নতুনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
নতুন অ্যাপ্লিকেশনের বিশেষ কিছু ফিচার
১) কিউআর কোড ভিত্তিক শেয়ারিং: এখন থেকে কোথাও পরিচয় যাচাই করার জন্য আপনার মূল আধার নম্বর দেখানোর প্রয়োজন নেই। অ্যাপের সুরক্ষিত কিউআর কোডের মাধ্যমেই অফলাইন ভেরিফিকেশন করা সম্ভব।
২) সিলেক্টিভ শেয়ার : আপনার গোপনীয়তা বজায় রাখতে আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন ঠিক কতটুকু তথ্য (যেমন শুধু নাম ও ছবি, নাকি পুরো ঠিকানা) শেয়ার করবেন।
৩) ফেস অথেন্টিকেশন: ওটিপি বা বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি ফেস আইডির মাধ্যমেও এখন সুরক্ষিত লগইন করা যাবে।
৪) পারিবারিক প্রোফাইল: নতুন অ্যাপের প্রোফাইল সেকশনে সর্বোচ্চ পাঁচজন পরিবারের সদস্যের আধার কার্ড একসঙ্গে যুক্ত করে রাখা যাবে।
নতুন Aadhaar অ্যাপে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন ও লগইন করবেন?
১) ডাউনলোড: প্রথমে গুগল প্লে স্টোর (Google Play Store) বা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর (Apple App Store)-এ গিয়ে ডেভলপার 'UIDAI' দেখে অফিশিয়াল নতুন ‘Aadhaar’ অ্যাপটি ডাউনলোড করুন।
২) ভাষা নির্বাচন: অ্যাপটি খোলার পর আপনার পছন্দের ভাষাটি বেছে নিয়ে 'Continue' অপশনে ট্যাপ করুন।
৩) এমপিন সেটআপ (MPIN Setup): অ্যাপে নিজের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে একটি ছয় ডিজিটের এমপিন (MPIN) তৈরি করুন। পরবর্তীতে লগইন করার সময় এই পিনটি প্রয়োজন হবে।
৪) আধার ও ওটিপি লিঙ্ক: আপনার আধার নম্বরটি দেওয়ার পর রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি আসবে। সেটি সাবমিট করলেই আপনার ডিজিটাল আধার প্রোফাইলটি অ্যাপে সক্রিয় হয়ে যাবে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More